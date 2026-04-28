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Cristian Poggi asumió en Obras y Servicios Públicos

Recibió directivas de la Intendente Municipal

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En la mañana de hoy, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho al recientemente designado secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, quien venía desempeñándose de manera interina en el cargo y asume ahora formalmente al frente de la cartera.
Poggi reemplaza a Juan Pablo Boufflet, quien había presentado su renuncia tiempo atrás. Cabe destacar que el funcionario se desempeñaba previamente como subsecretario de servicios Públicos, área en la que adquirió experiencia en la gestión operativa de distintos servicios esenciales.
En el marco del encuentro con la jefa comunal -del que también participó el subsecretario de Servicios Públicos, Carlos Balle-, el nuevo secretario recibió directivas para avanzar en diversos trabajos y acciones en distintas áreas de la secretaría.

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