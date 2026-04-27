Comercio e Industria distinguirá a las “Mujeres Huella 2026” elegidas en Junín

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) llevará adelante la segunda edición de “Mujeres Huella”, un emotivo encuentro destinado a reconocer a mujeres comerciantes, industriales y dirigentes que, con su trabajo, compromiso y liderazgo, dejan una huella imborrable en la comunidad juninense.

La cita será el miércoles 29 de abril, a las 19 horas, en el Salón Auditorio de la Cámara, ubicado en 25 de Mayo 65. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

La presidenta de la SCIJ, Marianela Mucciolo, explicó que esta iniciativa busca visibilizar a aquellas mujeres que generan un impacto positivo en Junín a través de su labor y su dirigencia.

“Como el año pasado, el objetivo de la iniciativa es visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en Junín. Las postuladas fueron propuestas por la comunidad. Y la elección de las ‘Mujeres Huella 2026’ estuvo a cargo de un jurado compuesto por las dirigentes de la Cámara y las Mujeres Huella 2025”, señaló.

Mucciolo destacó además el profundo valor simbólico de esta distinción: “Las ‘Mujeres Huella’ son mujeres que con su labor, dedicación y compromiso dejan una huella imborrable en nuestra ciudad. Mujeres que no solo construyen sueños, sino que a su vez transforman realidades, demostrando cada día que el trabajo comprometido y los valores compartidos tienen el poder de cambiar nuestro entorno para siempre”.

Panelistas destacadas

Además de la entrega de reconocimientos, el evento contará con la participación de tres mujeres “Panelistas”, seleccionadas por Comercio e Industria, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el rol actual de la mujer en ámbitos como la ciencia, las empresas gastronómicas y la dirigencia.

La moderación estará a cargo de la licenciada Carolina Lovage, quien remarcó la importancia de estas historias de vida como motor de inspiración.

“Son mujeres cuyas historias también inspiran, transforman y marcan el camino a las futuras generaciones, ya que son líderes que redefinieron el rol de la mujer en el sector en que se desempeñan, enfrentando los desafíos con perseverancia y coraje”, expresó.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Junín, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Agencia de Desarrollo Productivo de Junín.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2364-718221 o escribir a [email protected].