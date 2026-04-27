Empate de Atlético y Social en un duelo intenso y parejo

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El pasado domingo se disputó una nueva jornada del certamen de hockey de primera división masculina organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, donde el Club Atlético de 9 de Julio recibió en su cancha al Club Social de Junín y protagonizaron un encuentro muy parejo, intenso y de alto nivel, que finalizó igualado 2 a 2.

El partido estuvo marcado por el fuerte viento que se levantó durante la tarde, una condición que complicó el desarrollo del juego para ambos equipos y obligó a modificar estrategias sobre la marcha.

Atlético comenzó de la mejor manera. Apenas al minuto de juego, logró abrir el marcador a través de un córner corto bien ejecutado que terminó en gol de Marcos Asenjo, dándole tranquilidad al conjunto local y permitiéndole manejar mejor las acciones en el arranque del encuentro.

Con la ventaja a su favor, el equipo de 9 de Julio mostró mayor claridad en el juego, control de la bocha y buenas asociaciones en ataque. Sin embargo, Social de Junín reaccionó y logró revertir el resultado durante el segundo parcial con dos goles, el segundo de ellos convertido desde el punto del penal.

A pesar del golpe, Atlético nunca dejó de buscar. Con mejor juego, dominio territorial y una actitud ofensiva constante, fue en busca del empate durante gran parte del segundo tiempo. La igualdad tardó en llegar por una serie de situaciones frustradas: un remate que dio en el palo, varias pelotas despejadas sobre la línea y una destacada actuación del arquero visitante, que sostuvo a su equipo en los momentos más complicados.

Finalmente, a los 48 minutos, llegó el merecido empate a través de Manuel Mogaburu, que desató el festejo local y puso justicia en el marcador. Incluso, por lo realizado por ambos equipos, Atlético mereció algo más y estuvo cerca de quedarse con la victoria, aunque no logró concretarlo.

El equipo formó con Diego Acosta, Valentín Álvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca, Ramiro Montini, Matías Rizzo, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi y Walter Rossi.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Gonzalo Cancelleri como director técnico, Pupi Rossi como preparador físico y Trini Iturralde como asistente técnico.

En los encuentros previos de la jornada también jugaron Saladillo Hockey Club frente a San Martín de Pehuajó y Argentino de Trenque Lauquen ante Sarmiento de Junín.

La próxima fecha se disputará el 24 de mayo en Trenque Lauquen, donde Atlético enfrentará a 25 Hockey de 25 de Mayo en busca de seguir sumando en el certamen.