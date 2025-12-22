Atlético celebra ser el campeón del año 2025

- Advertisement -

El equipo de Hockey masculino de primera división del Club Atlético ratificó su supremacía en la Asociación de Hockey al consagrarse campeón del año 2025, destacándose una vez más como el mejor conjunto de la categoría. Esta asociación está conformada por clubes de las regiones del Noroeste (N.O.) y del Centro del país.

La temporada comenzó con el Torneo Apertura, donde los equipos se dividieron en dos zonas: la “A”, con los clubes del N.O., y la “B”, con los del Centro. El equipo de Atlético brilló en la Zona A, manteniéndose invicto a lo largo del torneo y logrando una clasificación destacada. En la fase de play offs, Sarmiento (Junín) logró imponerse al conjunto millonario en una final agónica definida por penales, tras un empate en el minuto final.

La segunda mitad del año estuvo marcada por el Torneo Clausura, en el cual el equipo de Atlético logró redimirse tras caer en el Apertura. El conjunto de la ciudad se enfrentó en la final a Sarmiento, a quien derrotó 3-1, desquitándose de la derrota en el Apertura. En los play offs, Atlético eliminó a San Martín de Pehuajó en un ajustado 5-4, y luego se impuso a Argentino de Trenque Lauquen, campeón de la zona A, por 2-1. En la final del Clausura, el equipo se enfrentó a Eclipse de General Villegas, superándolos por 1-0 y consagrándose campeón de dicha competencia.

El esperado Súper Campeón del Año, que enfrentaba a los campeones del Apertura y Clausura, no pudo concretarse debido a que el equipo de Sarmiento no pudo completar su plantilla por lesiones, lo que llevó a que el título fuera otorgado automáticamente a Atlético por W.O. (sin jugar). Así, el equipo de nuestra ciudad se consagró definitivamente como el Campeón del Año y representará a la Asociación en el Torneo Bonaerense 2026.

El equipo campeón del año estuvo conformado por los jugadores Valentín Álvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississián, Manuel Cancelleri Boca, Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Maximiliano Ruaro, Walter Soria, Nicolás Tinetti y Ezequiel Valuzek. El cuerpo técnico estuvo a cargo de Leny Luberriaga como director técnico, acompañado por la asistente Lola Ferro.

Este título reafirma la hegemonía de Atlético en el hockey masculino y subraya el trabajo y dedicación de cada uno de los jugadores y del cuerpo técnico a lo largo de todo el año. ¡Felicidades a los campeones!