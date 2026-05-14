El voto que se va, el pueblo que se queda

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En el Partido de Nueve de Julio todos somos iguales, pero pareciera que algunos solo importamos cuando hay elecciones.

Dudignac, Facundo Quiroga, French, Patricios, Naón, La Niña y tantas otras localidades representan el corazón productivo, social e histórico de nuestra región. Sin embargo, hay una realidad que se repite cada cuatro años: aparecen los políticos en campaña, buscan el voto y luego desaparecen cuando llegan al poder.

Durante los meses electorales, nuestras calles se llenan de promesas. Llegan funcionarios y candidatos con discursos preparados, recorridas, fotos y apretones de manos. Nos aseguran que ahora sí los caminos rurales serán prioridad, que mejorará la salud, que habrá más conectividad y que el interior finalmente será escuchado.

Pero una vez que pasan las elecciones, la realidad vuelve a golpear.

Los caminos rurales quedan intransitables cada vez que llueve. La falta de conectividad sigue afectando a estudiantes, trabajadores y productores. La atención en salud continúa siendo insuficiente y nuestros jóvenes se ven obligados a irse en busca de oportunidades que en sus propios pueblos nunca aparecen.

El problema no es solamente la falta de obras. Lo más grave es la pérdida de confianza.

Muchos vecinos sienten que su voto solo sirve para que algunos dirigentes lleguen a ocupar un cargo, mientras los pueblos quedan nuevamente relegados. El esfuerzo diario de las cooperativas, las instituciones y los propios habitantes termina sosteniendo lo que muchas veces el Estado abandona.

Los pueblos del interior no somos un número dentro de un mapa electoral.

No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades, inversión real y presencia constante del Estado durante los cuatro años de gestión, no solamente durante la campaña.

El crecimiento de la ciudad cabecera no puede construirse sobre el abandono de las localidades del interior.

Los pueblos también somos parte fundamental del Partido de Nueve de Julio.

Y merecemos respeto, compromiso y respuestas durante todo el año.

*Vecino de Dudignac y Ex Granadero