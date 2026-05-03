Estados Unidos, Europa y Argentina: tres modelos constitucionales para comprender el desarrollo e inestabilidad institucional

En varios pasajes del programa ‘Despertate’ de las radios de Nueve de Julio (Cadena Nueve y Máxima 89.9), Gustavo Tinetti, invita a los teleoyentes a analizar lo que está en juego en la Argentina visto desde la Constitución ya que ello importa y mucho, en el desarrollo económico, social y político, toda vez que es el marco de referencia para convivir en equilibrio y desarrollarse.
Habla de Constituciones vistas desde la Democracia Liberal y desde la Democracia Social.
Al respecto, Tinetti siempre ha hecho consideraciones de los dos modelos que ha observado por haber, estudiado y viajado por todo el continenete Americano, con capacitaciones en USA y España habiendo transitado por Europa, donde tuvo la oportunidad de ver el desarrollo del día a día con mirada inquieta, curiosa y observar que con raices constitucionales diferentes por sus historias, se desarrollaron y siguen en esa línea de crecimiento habiendo surgido ambos con una diferencia histórica profunda donde el desarrollo de Estados Unidos y el de Unión Europea (y antes de ella, las democracias europeas occidentales) que descansan sobre tradiciones constitucionales distintas.
Ensayaremos lo que está en consideración, ya que ayudará a la toma de decisiones electotalmente, hablando de futuro cercano, y poder comprender el día a día.
Dicho de forma simple:
- Estados Unidos se consolidó sobre una matriz de democracia liberal constitucional
- Gran parte de Europa occidental evolucionó hacia formas de democracia social y Estado social de derecho, después de la segunda guerra Mundial
No significa que uno sea “puramente” liberal y el otro “puramente” social, pero sí que sus prioridades institucionales fueron diferentes.
1. El origen constitucional: libertad vs equilibrio social
Estados Unidos: la prioridad fue limitar el poder
La Constitución de 1787 nació con una obsesión central: evitar la tiranía del Estado
Los padres fundadores temían tanto al absolutismo como a la concentración de poder.
Por eso construyeron:
- separación de poderes
- federalismo
- frenos y contrapesos
- derechos individuales fuertes
- protección de la propiedad privada
- libertad contractual
- libertad religiosa
- libertad de expresión
La lógica era:
primero asegurar la libertad individual, luego el resto
El Estado debía ser contenido, no expandido.
Eso favoreció:
- capitalismo competitivo
- iniciativa privada
- baja intervención estatal relativa
- fuerte cultura empresarial
- individualismo político
Europa: la prioridad fue evitar el conflicto social
Después de:
- revoluciones
- guerras mundiales
- fascismo
- crisis económicas
- desigualdad industrial extrema
Muchos países europeos concluyeron que la libertad formal no alcanzaba.
Había que garantizar también:
- salud
- educación
- seguridad social
- trabajo digno
- negociación colectiva
- protección laboral
- redistribución
La lógica fue:
sin igualdad material mínima, la libertad política es incompleta
Por eso aparece el concepto de:
Estado social de derecho
Ejemplo fuerte: la Ley Fundamental de Alemania de 1949.
2. Economía: mercado libre vs economía social de mercado
USA
Modelo más cercano a: capitalismo liberal, donde el mercado tiene mayor autonomía.
Características:
- menor carga impositiva relativa
- menor protección laboral
- salud más privatizada
- universidades más mercantilizadas
- menos red de seguridad estatal
Resultado:
- enorme innovación
- gran productividad
- fuerte movilidad ascendente posible
pero también:
- desigualdad más alta
- mayor vulnerabilidad social
Europa
Modelo más cercano a:
economía social de mercado
especialmente en Alemania, Francia, países nórdicos, etc.
Características:
- impuestos más altos
- salud pública robusta
- educación más accesible
- mayor protección laboral
- sindicatos más fuertes
- sistemas previsionales más amplios
Resultado:
- mayor cohesión social
- menor desigualdad estructural
pero a veces:
- menor dinamismo económico
- burocracia más pesada
- crecimiento más lento
3. Ciudadano: individuo vs ciudadanía social
En USA
el ciudadano se piensa más como: sujeto de libertad, con derechos frente al Estado.
La pregunta central es:
¿hasta dónde puede llegar el gobierno?
En Europa
El ciudadano se piensa más como: miembro protegido de una comunidad política
La pregunta central es:
¿qué debe garantizar el Estado para una vida digna?
4. Derecho constitucional
USA
predominan:
- derechos negativos
Ejemplo:
el Estado no puede impedir tu libertad
Europa
se suman:
- derechos positivos
Ejemplo:
el Estado debe garantizar ciertas condiciones materiales
como:
- salud
- vivienda
- educación
- seguridad social
5. La Unión Europea agrega otra capa
La Unión Europea no nació como una nación constitucional clásica como Estados Unidos.
Nació como:
- integración económica
- prevención de guerras
- cooperación supranacional
desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero hasta el Tratado de Maastricht.
Por eso su legitimidad política es distinta:
menos “nación constitucional” y más “arquitectura institucional”.
6. La gran síntesis
Podría resumirse así:
Modelo estadounidense
libertad primero, igualdad después
Modelo europeo
libertad e igualdad deben construirse juntas
7. Pero cuidado: simplificar demasiado engaña
Porque:
- USA también creó el New Deal
- Europa también tiene liberalismo económico
- ambos modelos se han mezclado muchísimo
No son opuestos absolutos.
Son: acentos constitucionales distintos
Podría decirse:
Estados Unidos teme demasiado al Estado
Europa teme demasiado al mercado
y ambos tienen buenas razones históricas para ello.
Ahora, ensayeremos una mirada de Argentina, siguiendo la misma lógica de enfoque, simple y directa, para que se comprenda, teniendo presente que se habla que las elecciones 2027 serán decisivas para ir consolidando un camino a seguir. Es meramente descriptivo, no confrontativo.
Argentina parece constitucionalmente más cercana a Estados Unidos, pero históricamente terminó desarrollando muchas lógicas más parecidas a Europa continental… aunque sin consolidar del todo ninguno de los dos modelos.
Por eso suele decirse que Argentina es una especie de “híbrido inestable”.
1. La Constitución argentina nace mirando a Estados Unidos
La Constitución de 1853 (y su reforma de 1860) tiene una influencia enorme del modelo norteamericano. Las reformas de 1949, 1957 y 1994, fueron incorporando la mira de la Democracia Social.
Especialmente desde 1853. en:
- presidencialismo
- federalismo
- división de poderes
- control constitucional
- bicameralismo
- protección de derechos individuales
- defensa de la propiedad privada
- apertura al comercio e inmigración
Juan Bautista Alberdi admiraba profundamente el modelo estadounidense.
Su idea central era:
gobernar es poblar
y también:
riqueza, inversión e instituciones antes que voluntarismo político
La lógica original era claramente: república liberal constitucional, más cercana a USA que a la Europa social del siglo XX.
Las reformas del Siglo XX, la fueron llevado hacia la mirada de la Democracia Social, esencialmente la rige desde 1994.
2. Pero la sociedad argentina se europeizó más que americanizarse
Culturalmente, Argentina se construyó mucho más mirando a:
- España
- Italia
- Francia
- Alemania
y menos al individualismo anglosajón.
Aparecieron tradiciones fuertes de:
- sindicalismo
- estatismo
- corporativismo
- fuerte centralidad del Estado
- idea de movilidad social garantizada
- educación pública como ascenso social
- ciudadanía social antes que puro mercado
Eso se parece mucho más a Europa continental.
3. El gran quiebre: el siglo XX y el peronismo
Aquí está la diferencia decisiva.
Con Juan Domingo Perón, Argentina no adopta simplemente liberalismo ni democracia social europea clásica, sino otra cosa: nacional-popular + justicia social + fuerte intervención estatal + liderazgo personalista.
Perón incorpora:
- derechos laborales masivos
- sindicatos como actor central
- Estado distribuidor
- protección industrial
- ampliación de ciudadanía social
- legitimidad plebiscitaria del liderazgo
Esto no era exactamente el welfare state europeo ni el liberalismo estadounidense.
Era una síntesis propia.
4. El problema argentino: derechos sin estabilidad institucional
Aquí aparece la gran dificultad.
Europa logró:
Estado social + alta capacidad institucional
USA logró:
mercado fuerte + estabilidad constitucional
Argentina muchas veces quedó en:
promesa social + debilidad institucional
es decir:
- inflación crónica
- ciclos de crisis
- inestabilidad monetaria
- baja previsibilidad jurídica
- dificultad para sostener reglas de largo plazo
- crisis fiscales repetidas
Entonces el problema no fue sólo “más Estado” o “más mercado”, sino:
incapacidad para sostener un orden estable
5. El ciudadano argentino: entre derechos y desconfianza
El ciudadano argentino suele esperar:
- protección estatal
- movilidad social
- educación pública
- cobertura social
más al estilo europeo.
Pero al mismo tiempo vive con:
- desconfianza institucional
- informalidad
- crisis recurrentes
- cambios permanentes de reglas
Eso genera una cultura política muy particular:
fuerte demanda de Estado
pero baja confianza en el Estado
una tensión enorme.
6. Comparación simple
USA
primero libertad económica
Europa
primero equilibrio social
Argentina
primero inclusión social…
pero muchas veces sin base fiscal ni institucional suficiente
y ahí nace gran parte del drama histórico.
7. La gran paradoja argentina
Argentina tuvo durante un tiempo:
- riqueza comparable con países desarrollados
- enorme capital humano
- gran integración al mundo
- fuerte clase media
- gran potencial institucional
pero no logró consolidar reglas duraderas.
Por eso la pregunta argentina no suele ser:
¿qué modelo copiar?
sino más bien:
¿por qué no se pudo sostener ninguno?
Una frase dura pero bastante precisa
Podría decirse:
Estados Unidos institucionalizó la libertad
Europa institucionalizó la solidaridad
Argentina politizó ambas
y eso explica muchísimo.
Una definición posible
Argentina no es “fallida”, ni simplemente “atrasada”.
Es más bien: un país de aspiraciones de primer mundo con instituciones incapaces de sostenerlas de forma continua y esa tensión marca toda su historia y la gran diferencia.
Gana protagonismo la frase de José Ortega y Gasset, cuando dijo ‘Argentinos a las cosas’.