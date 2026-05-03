Estados Unidos, Europa y Argentina: tres modelos constitucionales para comprender el desarrollo e inestabilidad institucional

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En varios pasajes del programa ‘Despertate’ de las radios de Nueve de Julio (Cadena Nueve y Máxima 89.9), Gustavo Tinetti, invita a los teleoyentes a analizar lo que está en juego en la Argentina visto desde la Constitución ya que ello importa y mucho, en el desarrollo económico, social y político, toda vez que es el marco de referencia para convivir en equilibrio y desarrollarse.

Habla de Constituciones vistas desde la Democracia Liberal y desde la Democracia Social.

Al respecto, Tinetti siempre ha hecho consideraciones de los dos modelos que ha observado por haber, estudiado y viajado por todo el continenete Americano, con capacitaciones en USA y España habiendo transitado por Europa, donde tuvo la oportunidad de ver el desarrollo del día a día con mirada inquieta, curiosa y observar que con raices constitucionales diferentes por sus historias, se desarrollaron y siguen en esa línea de crecimiento habiendo surgido ambos con una diferencia histórica profunda donde el desarrollo de Estados Unidos y el de Unión Europea (y antes de ella, las democracias europeas occidentales) que descansan sobre tradiciones constitucionales distintas.

Ensayaremos lo que está en consideración, ya que ayudará a la toma de decisiones electotalmente, hablando de futuro cercano, y poder comprender el día a día.

Dicho de forma simple:

Estados Unidos se consolidó sobre una matriz de democracia liberal constitucional

Gran parte de Europa occidental evolucionó hacia formas de democracia social y Estado social de derecho, después de la segunda guerra Mundial

No significa que uno sea “puramente” liberal y el otro “puramente” social, pero sí que sus prioridades institucionales fueron diferentes.

1. El origen constitucional: libertad vs equilibrio social

Estados Unidos: la prioridad fue limitar el poder

La Constitución de 1787 nació con una obsesión central: evitar la tiranía del Estado

Los padres fundadores temían tanto al absolutismo como a la concentración de poder.

Por eso construyeron:

separación de poderes

federalismo

frenos y contrapesos

derechos individuales fuertes

protección de la propiedad privada

libertad contractual

libertad religiosa

libertad de expresión

La lógica era:

primero asegurar la libertad individual, luego el resto

El Estado debía ser contenido, no expandido.

Eso favoreció:

capitalismo competitivo

iniciativa privada

baja intervención estatal relativa

fuerte cultura empresarial

individualismo político

Europa: la prioridad fue evitar el conflicto social

Después de:

revoluciones

guerras mundiales

fascismo

crisis económicas

desigualdad industrial extrema

Muchos países europeos concluyeron que la libertad formal no alcanzaba.

Había que garantizar también:

salud

educación

seguridad social

trabajo digno

negociación colectiva

protección laboral

redistribución

La lógica fue:

sin igualdad material mínima, la libertad política es incompleta

Por eso aparece el concepto de:

Estado social de derecho

Ejemplo fuerte: la Ley Fundamental de Alemania de 1949.

2. Economía: mercado libre vs economía social de mercado

USA

Modelo más cercano a: capitalismo liberal, donde el mercado tiene mayor autonomía.

Características:

menor carga impositiva relativa

menor protección laboral

salud más privatizada

universidades más mercantilizadas

menos red de seguridad estatal

Resultado:

enorme innovación

gran productividad

fuerte movilidad ascendente posible

pero también:

desigualdad más alta

mayor vulnerabilidad social

Europa

Modelo más cercano a:

economía social de mercado

especialmente en Alemania, Francia, países nórdicos, etc.

Características:

impuestos más altos

salud pública robusta

educación más accesible

mayor protección laboral

sindicatos más fuertes

sistemas previsionales más amplios

Resultado:

mayor cohesión social

menor desigualdad estructural

pero a veces:

menor dinamismo económico

burocracia más pesada

crecimiento más lento

3. Ciudadano: individuo vs ciudadanía social

En USA

el ciudadano se piensa más como: sujeto de libertad, con derechos frente al Estado.

La pregunta central es:

¿hasta dónde puede llegar el gobierno?

En Europa

El ciudadano se piensa más como: miembro protegido de una comunidad política

La pregunta central es:

¿qué debe garantizar el Estado para una vida digna?

4. Derecho constitucional

USA

predominan:

derechos negativos

Ejemplo:

el Estado no puede impedir tu libertad

Europa

se suman:

derechos positivos

Ejemplo:

el Estado debe garantizar ciertas condiciones materiales

como:

salud

vivienda

educación

seguridad social

5. La Unión Europea agrega otra capa

La Unión Europea no nació como una nación constitucional clásica como Estados Unidos.

Nació como:

integración económica

prevención de guerras

cooperación supranacional

desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero hasta el Tratado de Maastricht.

Por eso su legitimidad política es distinta:

menos “nación constitucional” y más “arquitectura institucional”.

6. La gran síntesis

Podría resumirse así:

Modelo estadounidense

libertad primero, igualdad después

Modelo europeo

libertad e igualdad deben construirse juntas

7. Pero cuidado: simplificar demasiado engaña

Porque:

USA también creó el New Deal

Europa también tiene liberalismo económico

ambos modelos se han mezclado muchísimo

No son opuestos absolutos.

Son: acentos constitucionales distintos

Podría decirse:

Estados Unidos teme demasiado al Estado

Europa teme demasiado al mercado

y ambos tienen buenas razones históricas para ello.

Ahora, ensayeremos una mirada de Argentina, siguiendo la misma lógica de enfoque, simple y directa, para que se comprenda, teniendo presente que se habla que las elecciones 2027 serán decisivas para ir consolidando un camino a seguir. Es meramente descriptivo, no confrontativo.

Argentina parece constitucionalmente más cercana a Estados Unidos, pero históricamente terminó desarrollando muchas lógicas más parecidas a Europa continental… aunque sin consolidar del todo ninguno de los dos modelos.

Por eso suele decirse que Argentina es una especie de “híbrido inestable”.

1. La Constitución argentina nace mirando a Estados Unidos

La Constitución de 1853 (y su reforma de 1860) tiene una influencia enorme del modelo norteamericano. Las reformas de 1949, 1957 y 1994, fueron incorporando la mira de la Democracia Social.

Especialmente desde 1853. en:

presidencialismo

federalismo

división de poderes

control constitucional

bicameralismo

protección de derechos individuales

defensa de la propiedad privada

apertura al comercio e inmigración

Juan Bautista Alberdi admiraba profundamente el modelo estadounidense.

Su idea central era:

gobernar es poblar

y también:

riqueza, inversión e instituciones antes que voluntarismo político

La lógica original era claramente: república liberal constitucional, más cercana a USA que a la Europa social del siglo XX.

Las reformas del Siglo XX, la fueron llevado hacia la mirada de la Democracia Social, esencialmente la rige desde 1994.

2. Pero la sociedad argentina se europeizó más que americanizarse

Culturalmente, Argentina se construyó mucho más mirando a:

España

Italia

Francia

Alemania

y menos al individualismo anglosajón.

Aparecieron tradiciones fuertes de:

sindicalismo

estatismo

corporativismo

fuerte centralidad del Estado

idea de movilidad social garantizada

educación pública como ascenso social

ciudadanía social antes que puro mercado

Eso se parece mucho más a Europa continental.

3. El gran quiebre: el siglo XX y el peronismo

Aquí está la diferencia decisiva.

Con Juan Domingo Perón, Argentina no adopta simplemente liberalismo ni democracia social europea clásica, sino otra cosa: nacional-popular + justicia social + fuerte intervención estatal + liderazgo personalista.

Perón incorpora:

derechos laborales masivos

sindicatos como actor central

Estado distribuidor

protección industrial

ampliación de ciudadanía social

legitimidad plebiscitaria del liderazgo

Esto no era exactamente el welfare state europeo ni el liberalismo estadounidense.

Era una síntesis propia.

4. El problema argentino: derechos sin estabilidad institucional

Aquí aparece la gran dificultad.

Europa logró:

Estado social + alta capacidad institucional

USA logró:

mercado fuerte + estabilidad constitucional

Argentina muchas veces quedó en:

promesa social + debilidad institucional

es decir:

inflación crónica

ciclos de crisis

inestabilidad monetaria

baja previsibilidad jurídica

dificultad para sostener reglas de largo plazo

crisis fiscales repetidas

Entonces el problema no fue sólo “más Estado” o “más mercado”, sino:

incapacidad para sostener un orden estable

5. El ciudadano argentino: entre derechos y desconfianza

El ciudadano argentino suele esperar:

protección estatal

movilidad social

educación pública

cobertura social

más al estilo europeo.

Pero al mismo tiempo vive con:

desconfianza institucional

informalidad

crisis recurrentes

cambios permanentes de reglas

Eso genera una cultura política muy particular:

fuerte demanda de Estado

pero baja confianza en el Estado

una tensión enorme.

6. Comparación simple

USA

primero libertad económica

Europa

primero equilibrio social

Argentina

primero inclusión social…

pero muchas veces sin base fiscal ni institucional suficiente

y ahí nace gran parte del drama histórico.

7. La gran paradoja argentina

Argentina tuvo durante un tiempo:

riqueza comparable con países desarrollados

enorme capital humano

gran integración al mundo

fuerte clase media

gran potencial institucional

pero no logró consolidar reglas duraderas.

Por eso la pregunta argentina no suele ser:

¿qué modelo copiar?

sino más bien:

¿por qué no se pudo sostener ninguno?

Una frase dura pero bastante precisa

Podría decirse:

Estados Unidos institucionalizó la libertad

Europa institucionalizó la solidaridad

Argentina politizó ambas

y eso explica muchísimo.

Una definición posible

Argentina no es “fallida”, ni simplemente “atrasada”.

Es más bien: un país de aspiraciones de primer mundo con instituciones incapaces de sostenerlas de forma continua y esa tensión marca toda su historia y la gran diferencia.

Gana protagonismo la frase de José Ortega y Gasset, cuando dijo ‘Argentinos a las cosas’.