Libertad pegó primero ante French y abrió los play-off del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense

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Este sábado por la tarde se disputó el partido adelantado que marcó el inicio de la Fase II o Play-off del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con el enfrentamiento entre Libertad y Atlético French.

En el estadio Vicente Cusatti, el conjunto local logró imponerse por 1 a 0 gracias al gol convertido por Maximiliano Zalazar, sacando una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta.

Libertad, dirigido por Mariano Bálano, mostró solidez para quedarse con la victoria en un partido muy disputado ante el equipo conducido por Gerardo Asenjo, que buscará revertir la serie en la revancha.

El árbitro del encuentro fue Jonathan Crivelli, con algunos desaciertos.

La fecha continúa este domingo

La primera jornada de esta etapa decisiva tendrá continuidad este domingo con una programación cargada de partidos atractivos, todos desde las 15:30 horas.

Uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán Atlético 9 de Julio y Atlético San Martín, un duelo marcado por la rivalidad histórica y por la necesidad de ambos de seguir en carrera dentro del certamen. El partido se disputará en el estadio Ramón N. Poratti y contará con el arbitraje de Julio Márquez.

En simultáneo, Atlético Patricios será local frente a Club Atlético Naón, equipo que llega fortalecido tras haberse quedado con la Primera Fase del campeonato. El encargado de impartir justicia será Walter Medrano.

Cabe recordar que el ganador de la primera instancia tiene la posibilidad de elegir la localía en cada enfrentamiento, por lo que definirá la serie jugando como local en la revancha.

Por su parte, Deportivo San Agustín recibirá a Once Tigres en el estadio Juan Ángel Maldonado, también desde las 15:30, con arbitraje de Martín Moreno.

Comenzó la etapa decisiva

Con estos cruces quedará oficialmente inaugurada la fase de eliminación directa del campeonato, una instancia donde ya no hay margen de error y cada equipo buscará avanzar un paso más rumbo al título.

El próximo fin de semana se disputarán los partidos revancha y allí quedarán definidos los equipos que continuarán en competencia en uno de los torneos más atractivos del fútbol regional.