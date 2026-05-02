Aumentan las multas de tránsito en Buenos Aires: suben un 17% en mayo y junio

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Al compás del incremento sostenido en el precio de los combustibles, las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires volverán a aumentar durante el próximo bimestre. Según una resolución oficial a la que accedió la Agencia DIB, el valor de la Unidad Fija (UF) —parámetro utilizado para calcular las sanciones— pasará de $1.896 a $2.215 entre mayo y junio, lo que representa una suba del 16,8% respecto del período anterior.

La actualización está vinculada al valor del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata, referencia utilizada por el Gobierno bonaerense para determinar el monto de las multas.

Con este nuevo ajuste, algunas de las infracciones más graves, como circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), manejar sin seguro o exceder los límites de velocidad permitidos, podrán recibir sanciones de hasta $2.215.000.

Este incremento se suma a las subas aplicadas previamente durante 2026: en enero las multas habían aumentado un 5,6%, mientras que en marzo y abril registraron otro ajuste del 4,9%. Durante 2025, el incremento acumulado había sido del 29,2%, y desde el inicio del conflicto en Medio Oriente —que impactó en el mercado internacional del petróleo— el valor de los combustibles subió un 23%.

Nuevos valores de las multas

Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000

entre $332.250 y $2.215.000 No usar casco o cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500

entre $110.750 y $221.500 Cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Circular en contramano: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500

entre $110.750 y $221.500 Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Negarse a un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000

entre $1.107.500 y $2.658.000 Circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Manejar sin la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Conducir sin licencia habilitante: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500

entre $110.750 y $221.500 Circular sin seguro: entre $664.500 y $2.215.000

entre $664.500 y $2.215.000 Circular sin comprobante de seguro: entre $110.750 y $221.500

entre $110.750 y $221.500 Exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo de estas sanciones es reforzar la seguridad vial y desalentar conductas imprudentes al volante, en un contexto donde el costo de las infracciones sigue escalando junto con los combustibles.