Aumentan las multas de tránsito en Buenos Aires: suben un 17% en mayo y junio

Al compás del incremento sostenido en el precio de los combustibles, las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires volverán a aumentar durante el próximo bimestre. Según una resolución oficial a la que accedió la Agencia DIB, el valor de la Unidad Fija (UF) —parámetro utilizado para calcular las sanciones— pasará de $1.896 a $2.215 entre mayo y junio, lo que representa una suba del 16,8% respecto del período anterior.
La actualización está vinculada al valor del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata, referencia utilizada por el Gobierno bonaerense para determinar el monto de las multas.
Con este nuevo ajuste, algunas de las infracciones más graves, como circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), manejar sin seguro o exceder los límites de velocidad permitidos, podrán recibir sanciones de hasta $2.215.000.
Este incremento se suma a las subas aplicadas previamente durante 2026: en enero las multas habían aumentado un 5,6%, mientras que en marzo y abril registraron otro ajuste del 4,9%. Durante 2025, el incremento acumulado había sido del 29,2%, y desde el inicio del conflicto en Medio Oriente —que impactó en el mercado internacional del petróleo— el valor de los combustibles subió un 23%.
Nuevos valores de las multas
- Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000
- No usar casco o cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500
- Cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000
- Circular en contramano: entre $664.500 y $2.215.000
- Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000
- Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500
- Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000
- Negarse a un test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000
- Circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000
- Manejar sin la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000
- Conducir sin licencia habilitante: entre $664.500 y $2.215.000
- Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500
- Circular sin seguro: entre $664.500 y $2.215.000
- Circular sin comprobante de seguro: entre $110.750 y $221.500
- Exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo de estas sanciones es reforzar la seguridad vial y desalentar conductas imprudentes al volante, en un contexto donde el costo de las infracciones sigue escalando junto con los combustibles.