Cuando la humanidad echó raíces: el origen de un cambio irreversible

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Hace unos 12.000 años, sin planificación ni conciencia colectiva, distintos grupos humanos alrededor del mundo comenzaron a quedarse en un mismo lugar. Lo que parecía una suma de decisiones menores —permanecer un poco más, regresar al mismo sitio, almacenar alimentos— terminó dando lugar a uno de los cambios más profundos en la historia de la humanidad: el sedentarismo.

Este proceso marcó el paso de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas, alterando no solo la forma de obtener alimento, sino también las relaciones sociales, la organización del poder y la manera de entender el tiempo y la propiedad. A diferencia de otros hitos como la escritura o la industrialización, el sedentarismo fue la base sobre la que se construyeron todos los cambios posteriores.

Un hallazgo reciente en la provincia de Henan, en China, donde arqueólogos identificaron un asentamiento de 7.300 años con estructuras de almacenamiento y evidencias de producción artesanal, confirma que este fenómeno no fue aislado. Procesos similares ocurrieron de manera independiente en regiones como Mesopotamia, Mesoamérica y los Andes.

Sin embargo, la transición no implicó necesariamente una mejora en la calidad de vida. Estudios antropológicos muestran que los cazadores-recolectores trabajaban menos horas y mantenían una dieta más variada que los primeros agricultores. Estos últimos, en cambio, enfrentaron jornadas más extensas y una alimentación menos diversa.

La gran incógnita persiste: ¿por qué las sociedades humanas adoptaron un modelo que, al menos en sus inicios, parecía menos favorable? La respuesta sigue siendo objeto de debate, pero lo cierto es que aquella decisión —inconsciente y gradual— redefinió para siempre el rumbo de nuestra especie.