Gran convocatoria y tiempos ajustados en las pruebas libres del kartódromo de Nueve de Julio

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El kartódromo del Automoto Club Nuevejuliense vivió una jornada de intensa actividad con las pruebas libres desarrolladas este viernes, en una convocatoria que superó las expectativas y que contó con condiciones climáticas ideales para girar. La actividad sirvió como antesala de lo que será un fin de semana cargado de emoción y velocidad en el trazado del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado”, que transita el año de su 56° aniversario.

En pista, la categoría 150cc Juveniles mostró una marcada paridad entre sus principales protagonistas. Ian Pierantonelli se quedó con el mejor tiempo al registrar 50.231, seguido muy de cerca por Hernán Bottini y Genaro Balda, en una divisional que anticipa una lucha cerrada y de alto nivel durante la competencia oficial.

En la divisional 150cc Super Master, el más rápido de la jornada fue Gian Pannocchia, quien marcó un tiempo de 50.273, estableciendo una referencia sólida de cara a lo que viene. Detrás se ubicaron Cristian Figueroa y Emilio Torres, completando un lote competitivo que promete brindar un gran espectáculo con pilotos de amplia experiencia.

Por su parte, en la siempre exigente 250cc Kayak, que reunió a pilotos Juveniles y Master, Lucas López fue el destacado del día al detener el cronómetro en 48.482, uno de los registros más veloces de toda la jornada. También tuvieron un gran desempeño Juan Cruz Baldres y Juan Bautista Cid, consolidando una categoría que mostró un parque competitivo y tiempos muy consistentes.

Finalmente, en las divisionales KMX Master y Senior, Federico Lombardo fue la gran referencia al marcar 46.706, convirtiéndose además en el piloto más rápido de todo el viernes. Muy cerca finalizaron Emilio Torres y Ezequiel Juárez, en otra categoría que evidenció un altísimo nivel competitivo.

Más allá de los registros, la jornada volvió a destacarse por el gran acompañamiento de equipos, pilotos y público, que colmaron el predio durante todo el día. Los boxes trabajaron sin pausa y el sonido de los motores fue el gran protagonista de una jornada que dejó sensaciones muy positivas.

Con estos primeros ensayos completados, el kartódromo ya se prepara para un fin de semana que promete emociones fuertes. Los protagonistas ya tuvieron su primer contacto con el circuito y todo indica que el espectáculo estará a la altura de las expectativas. El semáforo está cada vez más cerca de ponerse en verde.