El autódromo nuevejuliense acelera con una agenda imperdible durante todo mayo

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El Automoto Club Nuevejuliense se prepara para vivir un mes de mayo inolvidable en el Autódromo de Nueve de Julio, con una programación que promete acción en pista todos los fines de semana. La propuesta reúne lo mejor del presente, el pasado y el futuro del automovilismo, en un verdadero festival fierrero pensado para pilotos, equipos y fanáticos.

La actividad se pondrá en marcha este viernes 1 de mayo con las pruebas libres del Karting del Centro (KDC), una jornada clave para la puesta a punto de cara a la 3ª fecha del campeonato, que se disputará los días 9 y 10. Como es habitual, el karting abrirá el calendario con su energía, el talento joven y un espectáculo dinámico que siempre logra captar la atención del público.

La intensidad continuará el domingo 17 de mayo con la 2ª fecha del campeonato de Picadas “Drag Racing 201 metros”. Esta disciplina, en constante crecimiento, ofrecerá velocidad pura, adrenalina y duelos vibrantes tanto en autos como en motos, consolidándose como uno de los atractivos más convocantes en la recta del autódromo.

En el marco de la Semana de Mayo, también habrá lugar para la emoción y la memoria con el regreso de las “Glorias del TC”. Autos originales y réplicas que marcaron una época volverán a pista para revivir el espíritu del Turismo Carretera de antaño, en una propuesta cargada de nostalgia, identidad y pasión, ideal para disfrutar en familia.

El cierre del mes llegará con un fin de semana especial, el 24 y 25 de mayo, que combinará el feriado patrio con la 2ª fecha del Turismo Promocional. Esta categoría atraviesa un gran presente, con un parque automotor destacado y competencias altamente competitivas, ofreciendo el mejor automovilismo regional en un contexto festivo.

Con propuestas para todos los gustos, mayo se perfila como un mes imperdible en el Autódromo de 9 de Julio. Karting, picadas, historia viva del TC y el espectáculo del Turismo Promocional se reunirán en un mismo escenario para brindar una experiencia única.

Una agenda ideal para los amantes de los fierros y para quienes buscan vivir la emoción del automovilismo de cerca. Porque cuando el rugido de los motores se mezcla con la pasión, el resultado siempre es inolvidable.