Arrancó el Turismo Promocional 2026 en el ‘Yoyo’ Maldonado con finales ajustadas y buen nivel pese al clima

El Turismo Promocional dio inicio a su temporada 2026 en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, en la localidad de 9 de Julio, donde las condiciones climáticas variables, con momentos de lluvia y pista cambiante, no impidieron el desarrollo completo de un fin de semana intenso y competitivo.

En la Clase 2, la victoria quedó en manos de Franco Legnoverde tras una final de 12 vueltas muy ajustada. El segundo puesto fue para Matías Bonfiglio, que llegó muy cerca del líder, mientras que el podio lo completó Fabio Silvani, quien ascendió a la tercera posición luego de la exclusión técnica de Alejandro Plet.

Con esa sanción, el clasificador final se reordenó y Luca Martinelli quedó en la cuarta colocación, seguido por Gaspar Patti dentro del top cinco. También se destacaron Pablo Lascano, Francisco Potente y Fernando Díaz, quienes lograron completar la totalidad de las vueltas en una competencia exigente por el estado de la pista.

En la Clase 1, el triunfo fue para la dupla Bruno Di Nucci / Tomás Di Nucci, que dominó gran parte de la carrera y sostuvo el liderazgo durante las 12 vueltas. Denis Ráparo finalizó segundo, mientras que Ariel Manago cerró el podio.

Más atrás se ubicaron Sergio Raparo y Eugenio Rubio, en una final marcada por las variantes en la adherencia del asfalto y algunas complicaciones mecánicas y despistes que afectaron a varios competidores.

El balance general del fin de semana fue altamente positivo, con un buen parque automotor, carreras entretenidas y una destacada organización a cargo del AutomotoClub Nuevejuliense, que logró llevar adelante el evento sin mayores inconvenientes pese a la inestabilidad climática.

La próxima fecha del campeonato, está pendiente de confirmación y se disputaría en el escenario nuevejuliense los días 23 y 24 de mayo, esta vez utilizando el circuito largo, lo que promete un nuevo atractivo para las categorías del Turismo Promocional.