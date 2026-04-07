El Autódromo ‘Yoyo’ Maldonado de 9 de Julio inicia obras de recuperación en su 56° aniversario

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de una renovada conducción institucional, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado” dio inicio a un ambicioso proceso de recuperación y puesta en valor de sus instalaciones, coincidiendo con la celebración de su 56° aniversario.

La primera etapa de este plan de obras se concentra en la recuperación integral del sistema eléctrico en el sector del playón de boxes, un área estratégica para el desarrollo de competencias automovilísticas. Los trabajos contemplan la instalación de nuevas columnas de iluminación y la incorporación de tableros modernos para la provisión de energía, con el objetivo de optimizar tanto la funcionalidad como la seguridad del predio.

Actualmente, las tareas ya se encuentran en marcha con trabajos de excavación y zanjeo. En el lugar, maquinaria pesada avanza en la apertura de canalizaciones que permitirán el tendido de nuevo cableado subterráneo, una intervención clave para actualizar un sistema que había quedado obsoleto frente a las exigencias actuales de la actividad.

Desde la flamante comisión organizadora destacaron que estas obras representan el puntapié inicial de un proyecto más amplio, que se ejecutará de manera progresiva y en coordinación con el calendario deportivo. De esta forma, se busca garantizar la continuidad de la actividad en pista mientras se avanza en la modernización del circuito.

Con este impulso, el autódromo nuevejuliense comienza a transitar una nueva etapa, con una mirada puesta en el crecimiento sostenido y en ofrecer mejores condiciones tanto para pilotos y equipos como para el público que acompaña cada jornada.