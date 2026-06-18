Turismo Promocional confirma fecha doble en Nueve de Julio: se correrán la tercera y cuarta del campeonato

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Turismo Promocional oficializó la realización de una fecha doble para los días 25 y 26 de julio en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo” Maldonado, donde se disputarán la tercera y cuarta competencia del campeonato 2026 sobre el circuito mediano del escenario nuevejuliense. La medida permitirá a la categoría recuperar parte del calendario previsto y continuar consolidando su crecimiento deportivo e institucional.

La expectativa es alta dentro de la especialidad, ya que la dirigencia trabaja en la incorporación de nuevos pilotos y equipos, varios de los cuales podrían concretar su debut durante este compromiso. De concretarse estas incorporaciones, el parque automotor aumentará considerablemente, aportando mayor competitividad y atractivo a cada presentación.

La doble jornada aparece como uno de los eventos más importantes de la temporada. Además de poner en juego puntos fundamentales para el campeonato, exigirá a pilotos y preparadores un esfuerzo extra en materia de estrategia, puesta a punto y rendimiento mecánico para afrontar dos competencias consecutivas en un mismo fin de semana.

Pensando en lo que viene, la categoría ya comenzó a diagramar el resto de su calendario. Tras la presentación en 9 de Julio, el certamen se trasladará al Autódromo Eusebio Marcilla para disputar la quinta fecha, que tendrá formato de carrera especial. Más adelante, la sexta fecha se desarrollará junto al TC Regional, en una programación que reunirá a destacados protagonistas del automovilismo bonaerense.

Con un calendario que sigue tomando forma y una creciente expectativa entre pilotos, preparadores y aficionados, el Turismo Promocional apuesta a cerrar el año con una importante expansión deportiva y una renovada convocatoria. El 25 y 26 de julio, el autódromo nuevejuliense será escenario de un fin de semana clave para el futuro de la categoría y una nueva oportunidad para ofrecer un espectáculo de primer nivel al público regional.