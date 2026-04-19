Provens ganó en Concepción del Uruguay con Damaini segundo que no pudo superarlo

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Eugenio Provens tuvo una jornada inolvidable en el Autódromo de Concepción del Uruguay, donde consiguió su primera victoria en el TC Pista al imponerse de punta a punta en la cuarta fecha del campeonato 2026. El piloto cordobés, mostró un ritmo sólido desde la largada y no cometió errores en una final que tuvo múltiples incidencias y cambios en el pelotón.

La carrera comenzó con un duelo directo en la primera fila entre Provens y el líder del campeonato, Bautista Damiani. En ese arranque, el cordobés logró sostener la posición de privilegio y marcar el ritmo, mientras Damiani intentaba mantenerse cerca sin encontrar el espacio necesario para superarlo. Esa maniobra inicial fue determinante para el desarrollo de toda la competencia.

A partir de allí, Provens construyó una victoria inteligente. Supo administrar la ventaja en cada relanzamiento, mantuvo un ritmo constante y se mostró firme en un contexto de carrera exigente, con varios incidentes que alteraron el orden y obligaron a neutralizaciones. Su rendimiento nunca bajó y eso le permitió controlar la final de principio a fin.

Detrás suyo, Bautista Damiani cumplió una actuación sólida pero sin posibilidades reales de ataque. El piloto de Nueve de Julio se mantuvo siempre como escolta, intentando aprovechar alguna oportunidad que nunca llegó. Finalmente terminó segundo, sumando puntos importantes para el campeonato, pero viendo cómo su ventaja en la cima se redujo a solo cuatro unidades frente al nuevo escolta del torneo.

El tercer escalón del podio fue para Felipe Bernasconi, que aprovechó los incidentes de la carrera y una buena estrategia para meterse entre los tres mejores en una final muy disputada en la zona media del pelotón.

La competencia estuvo marcada por varios abandonos y situaciones de riesgo que modificaron el desarrollo. Hubo toques en el pelotón, despistes y hasta un incendio parcial en uno de los autos, lo que obligó a neutralizaciones que reordenaron la carrera en distintos momentos. En ese contexto, la solidez de Provens fue clave para mantenerse siempre al frente.

Con este triunfo, el cordobés no solo logró su primera victoria en la categoría, sino que también se metió de lleno en la pelea por el campeonato. Ahora quedó segundo en la tabla general y muy cerca de Damiani, en un certamen que promete una definición ajustada.

La próxima fecha será en Termas de Río Hondo, donde el TC Pista continuará con un campeonato cada vez más apretado y con varios candidatos firmes al título.

Bautista Damiani buscará defender la punta, mientras que Provens llegará con el envión anímico de haber logrado su primer gran golpe en la categoría.