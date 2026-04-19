Atlético Naón alcanzó a San Martín y la definición se estira hasta el final de la Fase I

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Fase I del Torneo de Primera División “A” de la Liga Nuevejuliense entra en su tramo decisivo con máxima paridad y tensión. La fecha 21 no hizo más que confirmar que nada está definido: la punta cambió de manos en potencial, pero terminó igualada, y la lucha por clasificar a la Fase II se volvió más feroz que nunca.

Un sábado que cambió el panorama

La jornada comenzó con tres partidos que sacudieron la tabla y se jugaron este sábado:

Deportivo San Agustín 0 – Agustín Álvarez 0

El empate dejó sensaciones encontradas. El Granate, ya clasificado, no logró imponer condiciones, mientras que Agustín Álvarez sumó, pero se alejó del octavo lugar con el triunfo de Atlético Patricios, esta tarde de local.

El empate dejó sensaciones encontradas. El Granate, ya clasificado, no logró imponer condiciones, mientras que Agustín Álvarez sumó, pero se alejó del octavo lugar con el triunfo de Atlético Patricios, esta tarde de local. San Martín 1 – Libertad 2

El gran golpe de la fecha. El líder cayó en casa con gol de Matías Rivero, pero Libertad lo dio vuelta con tantos de Tomás Gallo y Martín Zanotti. La derrota dejó a San Martín sin margen y expuesto.

El gran golpe de la fecha. El líder cayó en casa con gol de Matías Rivero, pero Libertad lo dio vuelta con tantos de Tomás Gallo y Martín Zanotti. La derrota dejó a San Martín sin margen y expuesto. El Fortín 0 – Atlético 9 de Julio 2

El equipo visitante se llevó un triunfo clave con goles de Pablo Maccagnani y Matías Lara, consolidándose en zona de clasificación y complicando seriamente a El Fortín.

Domingo decisivo: todo se apretó

La continuidad de la fecha terminó de encender el torneo:

Atlético Naón 1 – Once Tigres 1

Naón no pudo aprovechar la caída de San Martín, pero el empate le alcanzó para igualarlo en la cima. Enzo Bracco marcó para el local el empate y Vladimir Ascani había pusto a los Tigres n ventaja. Ahora, ambos lideran con 42 puntos.

Naón no pudo aprovechar la caída de San Martín, pero el empate le alcanzó para igualarlo en la cima. Enzo Bracco marcó para el local el empate y Vladimir Ascani había pusto a los Tigres n ventaja. Ahora, ambos lideran con 42 puntos. Atlético Quiroga 0 – Atlético French 3

French fue contundente y goleó con autoridad (Sussi, Pereyra y Rodríguez). Quiroga dejó pasar una oportunidad central y decisiva y se alejó de la zona de clasificación. No estará entre los ocho para la Fase II.

French fue contundente y goleó con autoridad (Sussi, Pereyra y Rodríguez). Quiroga dejó pasar una oportunidad central y decisiva y se alejó de la zona de clasificación. No estará entre los ocho para la Fase II. Atlético Patricios 2 – La Niña 1

Triunfazo de Patricios, con goles de Juan Sardón y Gustavo Piccirillo, que lo mete de lleno en la pelea por el octavo puesto y le da aire en la tabla baja. La Niña descenderá de categoría.

Tabla de posiciones

San Martín – 42 pts

Atlético Naón – 42 pts

Atlético French – 38 pts

Once Tigres – 36 pts

Deportivo San Agustín – 33 pts

Libertad – 33 pts

Atlético 9 de Julio – 31 pts

Atlético Patricios – 22 pts

El Fortín – 21 pts

Atlético Quiroga – 19 pts

Agustín Álvarez – 19 pts

La Niña – 13 pts

Todo abierto: una final en la última fecha

Con este escenario, la última jornada será decisiva en todos los frentes:

Once Tigres vs San Martín

Atlético 9 de Julio vs Atlético Naón

Libertad vs Deportivo San Agustín

Atlético French vs El Fortín

Agustín Álvarez vs Atlético Patricios

La Niña vs Atlético Quiroga

La cima tiene dos dueños, pero un solo lugar de privilegio. La zona de clasificación aún no está cerrada y el octavo puesto tiene dos aspirantes aspirantes.

La Liga Nuevejuliense entra en su capítulo final de la Fase I con un condimento ideal: incertidumbre total. Cada punto vale oro, y cada partido será una verdadera final.