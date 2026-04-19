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Los más chicos del Club Atlético dijeron presente en el Encuentro de Mini

Una numerosa delegación participó del segundo encuentro organizado por la Asociación del Centro, en una jornada formativa y recreativa para las categorías iniciales

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Este sábado se llevó a cabo el 2° Encuentro de Mini Hockey, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, en las instalaciones del Club San Martín. La jornada reunió a equipos formativos de distintas localidades, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la participación de las categorías más pequeñas.

En la Zona 1 participaron los dos clubes de 9 de Julio junto a Ciudad de Bolívar y Huracán de Carlos Casares. En simultáneo, en otras sedes se disputaron encuentros correspondientes a la Zona 2, con equipos de Junín y Lincoln, y a la Zona 3, con representantes de Saladillo, 25 de Mayo y Bragado.

El evento estuvo destinado a las divisiones menores —8ª, 9ª y 10ª—, para las cuales se dispusieron varias canchas adaptadas a las edades. Allí, los equipos disputaron numerosos partidos en un ambiente recreativo, donde muchas de las jugadoras dieron sus primeros pasos en la disciplina, con la mirada puesta en su futura inserción en categorías competitivas.

El Club Atlético tuvo una destacada participación, presentando una amplia delegación bajo la dirección general de Leny Luberriaga y su equipo de asistentes técnicos. La institución formó cinco equipos en 8ª división, dos en 9ª y cinco en 10ª, reflejando el crecimiento sostenido de la actividad.

Desde la Subcomisión de Hockey del club felicitaron a las jugadoras por su compromiso y entusiasmo, y recordaron que continúa abierta la inscripción para sumarse a la disciplina. Los entrenamientos se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes en distintos horarios, según la edad y el turno escolar de las alumnas.

La jornada dejó como saldo una experiencia enriquecedora, donde el deporte, la integración y el aprendizaje fueron los verdaderos protagonistas.

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