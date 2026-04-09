El Club ‘Millonario’ se prepara para cinco partidos en el fin de semana

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Todavía no arrancaron con la celeridad habitual y continuidad los certámenes de hockey femenino, masculino y de la categoría Damas Mayores (ex Mamis hockey) para el Club Atlético, debido a fechas libres y al receso por los feriados. Sin embargo, este fin de semana se presenta con varios compromisos clave para los Millonarios.

Este sábado, los equipos femeninos viajarán a Bolívar para enfrentar a los conjuntos del Club Ciudad, en un partido con riesgos.

En la primera fecha, Atlético goleó en las cuatro categorías a Huracán en Carlos Casares: 8 a 1 en Sub 14; 10 a 2 en Sub 16; 5 a 0 en Sub 19 y 9 a 4 en primera división. Por su parte, los equipos bolivarenses también mostraron buen nivel: vencieron a Rivadavia, de Lincoln, 6 a 0 en Sub 14 y 2 a 0 en Sub 16, perdiendo apenas 1 a 0 en Sub 19; su primera división no participa esta temporada.

El equipo masculino de primera, campeón del año pasado, debutó con victoria en Junín ante Sarmiento, ganador del Torneo Apertura 2025. Este domingo 12, jugará nuevamente fuera de casa, enfrentando al Club Atlético Las Flores, entidad afiliada a la Asociación de Cuenca del Salado, que decidió competir en esta Asociación por el nivel logrado tras la unión de las Asociaciones del Centro y del Noroeste.

Finalmente, el programa del fin de semana se completa con el equipo de Damas Mayores, que el domingo recibirá en su cancha a San Martín a partir de las 10:30 hs., en el clásico local. Ambos equipos llegan con una derrota por un gol de diferencia en la primera fecha, por lo que se espera un duelo muy parejo y competitivo.

Con este calendario, el Club Atlético buscará mantener el buen inicio de temporada y consolidar su rendimiento en todas las categorías, mientras los hinchas esperan con expectativa los encuentros de un fin de semana cargado de hockey.