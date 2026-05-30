Impulsan una capacitación especializada para agentes que trabajan en la seguridad vial

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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, encabezaron la apertura institucional de la Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial para Inspectores y Agentes Municipales en la Universidad Nacional del Delta (UNDelta), una propuesta académica destinada a fortalecer la formación de quienes desempeñan tareas vinculadas al control y la seguridad vial.

La iniciativa apunta a brindar herramientas técnicas y conceptuales para promover una mirada integral de la movilidad, la prevención y el cuidado de la vida, consolidando la capacitación como una política estratégica para reducir los siniestros viales y fomentar una circulación más segura.

Durante el acto, Marinucci destacó la importancia de generar espacios de formación permanente y valoró el trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios y las instituciones educativas.

“Cuando se lanza una diplomatura no se está impulsando solamente una propuesta educativa. Lo que se está haciendo es cuidar vidas. La concientización es la herramienta que nos permite avanzar hacia el objetivo de reducir la siniestralidad vial”, afirmó el ministro.

Asimismo, sostuvo que los siniestros viales son hechos evitables y que la prevención debe estar acompañada por un fuerte trabajo de educación y formación ciudadana.

“La siniestralidad se da por imprudencia o por negligencia. Por eso es tan importante la prevención, pero sobre todo la concientización de cada integrante de la comunidad”, señaló.

En esa línea, remarcó el rol de los inspectores y agentes municipales como actores fundamentales para multiplicar conocimientos y promover buenas prácticas en el espacio público.

“No hay tecnología, cámaras o semáforos que puedan reemplazar la responsabilidad individual. El cambio de paradigma en la conducción se construye a partir de la conciencia de cada ciudadano”, agregó.

Además, Marinucci expresó el compromiso del Ministerio de Transporte bonaerense de acompañar la expansión de iniciativas similares en otros municipios de la provincia.

“Me comprometo desde el Ministerio a avanzar en la construcción de acuerdos y herramientas para que esta experiencia pueda replicarse en otros distritos. Todo lo que contribuya a prevenir siniestros y salvar vidas merece nuestro acompañamiento”, manifestó.

Por su parte, Andreotti destacó el valor de la formación como herramienta para construir comunidades más seguras y comprometidas con el respeto de las normas de tránsito.

“La seguridad vial no depende solamente de la infraestructura o de los controles. También requiere de capacitación, conciencia y compromiso ciudadano. Por eso celebramos que esta diplomatura se desarrolle en nuestra Universidad Nacional del Delta, porque nos permite seguir formando agentes e inspectores que cumplen una tarea fundamental para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”, expresó.

El jefe comunal también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y las instituciones académicas.

“Estamos convencidos de que la educación y la capacitación son herramientas indispensables para transformar la realidad. Cuando el Estado, las universidades y los municipios trabajan de manera articulada, los resultados llegan de manera más rápida y efectiva. Cada inspector y cada agente que se forma incorpora conocimientos que luego se traducen en más prevención, más conciencia y más seguridad para toda la comunidad”, sostuvo.

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Fundación de la Universidad Nacional del Delta y diputada nacional, Alicia Aparicio; la rectora de la casa de estudios, Silvia Farías; el subsecretario de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, Eduardo Feijoo; el director provincial Cristian Vázquez; además de funcionarios municipales, concejales, autoridades académicas, docentes, inspectores y estudiantes.

La Diplomatura en Gestión de Tránsito y Seguridad Vial forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la educación vial, profesionalizar a los actores involucrados en la gestión del tránsito y consolidar una cultura de mayor responsabilidad en el espacio público a través del trabajo conjunto con municipios, universidades y organizaciones de la comunidad.