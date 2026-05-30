Se debatieron políticas para garantizar el acceso a la tierra y la vivienda en la provincia

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La problemática del hábitat ocupó un lugar destacado en el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, realizado los días 28 y 29 de mayo en Mar del Plata. La mesa “Tierra y Vivienda” reunió a representantes del Gobierno bonaerense, municipios, organizaciones sociales, entidades profesionales y ámbitos académicos para analizar los desafíos vinculados al acceso al suelo urbano y la vivienda.

Participaron del encuentro el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y referentes de distintas instituciones relacionadas con la planificación territorial y el desarrollo urbano.

Durante el intercambio se destacó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en la gestión del suelo y de promover políticas públicas articuladas con organizaciones de la comunidad que trabajan en el territorio. Los expositores coincidieron en que el déficit habitacional requiere respuestas integrales que combinen herramientas normativas, urbanísticas y financieras.

En ese marco, Pascolini remarcó la importancia de avanzar en reformas regulatorias y en la aplicación de instrumentos que permitan ordenar el crecimiento urbano y facilitar los procesos de regularización dominial. También planteó la necesidad de utilizar mecanismos fiscales y tributarios que contribuyan a una distribución más equitativa del suelo.

Por su parte, Batakis subrayó el impacto de la construcción en el desarrollo económico y social, y señaló que las políticas habitacionales deben ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda pública. Ferraresi, en tanto, compartió experiencias impulsadas desde el municipio de Avellaneda y resaltó el rol transformador de las políticas destinadas a ampliar derechos.

El Congreso fue inaugurado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, mientras que el cierre estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof. También participaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, e integrantes del gabinete provincial.

La actividad permitió consolidar espacios de intercambio entre el Estado, las organizaciones sociales y los sectores técnicos para impulsar estrategias que contribuyan a reducir el déficit habitacional y promover un desarrollo urbano más inclusivo en la provincia de Buenos Aires.