Club Atlético arrasó en el inicio del Torneo 2026 jugado en Carlos Casares

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Este sábado dio inicio una nueva edición de los certámenes femeninos de hockey de la región, con la participación de once clubes de ocho ciudades. La jornada inaugural se desarrolló en Carlos Casares y tuvo como gran protagonista al Club Atlético 9 de Julio, que se impuso de manera contundente frente al Club Huracán, acumulando un total de 32 goles entre todas las categorías.

En Sub 14, Huracán comenzó ganando 1 a 0 en el primer cuarto, y logró empatar en el segundo. Sin embargo, a partir del tercer cuarto, Atlético desplegó su poderío ofensivo y terminó ganando 8 a 1, con siete goles convertidos en los últimos dos períodos.

En Sub 16, el dominio del conjunto visitante fue aún más marcado: abrió el marcador a los 3 minutos y no detuvo su ataque, finalizando con un contundente 10 a 2. Estas victorias no sorprendieron, considerando que Atlético fue campeón y subcampeón en estas categorías el año pasado.

La Sub 19 mostró un partido más equilibrado en cuanto a goles, pero con una defensa sólida, logrando un triunfo de 5 a 0. Finalmente, en la primera división, los dos primeros cuartos fueron parejos (5 a 4 a favor de Atlético), pero la experiencia y condición física del equipo se impusieron en los dos siguientes cuartos, ganando 4 a 0 y cerrando el encuentro 9 a 4. Entre las goleadoras se destacaron Eugenia Vanina (2), Indiana Abelairas, Renata Lugones, Isabella Gaillard (1 cada una) y Trinidad Insauralde (3).

El cuerpo técnico estuvo conformado por Juan M. Rossi (1ª y Sub 19), Adela Beraza (Sub 16) y Valentín Álvarez (Sub 14), con Manu Mogaburu como coordinador general, Gonzalo Cancelleri en videoanálisis y Emiliano Menón como entrenador de arqueras.

Con este inicio arrollador, el Club Atlético 9 de Julio marcó la pauta en el Torneo Apertura 2026, dejando claro que busca repetir la excelencia obtenida en temporadas anteriores.