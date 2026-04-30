Federación Agraria Argentina se reúne en Nueve de Julio para analizar la crisis hídrica y la situación productiva

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Este sábado, la filial de Federación Agraria Argentina de 9 de Julio será sede de una reunión de relevancia que congregará a autoridades nacionales de la entidad, dirigentes locales y representantes de distintas filiales del distrito. El objetivo principal del encuentro será analizar la actualidad productiva que atraviesan los pequeños y medianos productores de la región.

La jornada contará con la participación de la presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, junto al vicepresidente segundo, Claudio Angeleri, quienes encabezarán las actividades previstas.

Durante el encuentro se desarrollará una mesa de trabajo en la que se pondrán en común las principales problemáticas del sector agropecuario, con especial énfasis en la crisis hídrica que afecta a amplias zonas productivas. Este fenómeno ha generado preocupación entre los productores, impactando directamente en los niveles de producción y en la sostenibilidad de las explotaciones.

Asimismo, se realizará una evaluación de las gestiones impulsadas en este contexto, revisando los resultados obtenidos hasta el momento y delineando los próximos pasos a seguir. En ese sentido, se buscará fortalecer las estrategias de acompañamiento y representación de los productores frente a las dificultades actuales.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios, que permiten consolidar el trabajo conjunto entre las distintas filiales y la conducción nacional. La reunión apunta a promover el diálogo, coordinar acciones y avanzar en respuestas concretas ante los desafíos que enfrenta el sector agropecuario.