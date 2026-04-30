Avanza un proyecto de ley para endurecer sanciones contra motos con escapes ilegales

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley que apunta a combatir los ruidos molestos generados por motocicletas con escapes modificados, una problemática que, según sostuvo en ‘Despertate’, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, se ha extendido en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y el interior del país.

La iniciativa propone una medida contundente: el decomiso y la destrucción de las motos que circulen con caños de escape libres o en condiciones irregulares, como falta de luces o patente. Además, incorpora controles sobre la cadena comercial, permitiendo inspecciones en locales que venden estos dispositivos y el secuestro de los mismos para su posterior compactación.

Passaglia explicó que el proyecto se basa en la experiencia implementada durante su gestión como intendente de San Nicolás de los Arroyos. Allí, tras distintas etapas de control —desde campañas de concientización hasta multas—, se optó por avanzar con la compactación directa de las motos infractoras. “Fue la única medida que dio resultado”, afirmó.

Según relató, el punto de inflexión se dio a partir de operativos masivos realizados en horarios nocturnos, donde se secuestraron decenas de motos en simultáneo. A partir de entonces, aseguró, comenzó a disminuir la cantidad de episodios de ruidos extremos que afectaban el descanso de los vecinos, especialmente durante los fines de semana.

El legislador describió el fenómeno como una “moda” entre jóvenes, vinculada a la búsqueda de notoriedad a través del ruido excesivo. En ese sentido, consideró que no se trata de infracciones accidentales, sino de conductas deliberadas que afectan la convivencia social.

Asimismo, remarcó el impacto que esta problemática tiene en sectores sensibles, como adultos mayores o familias con niños, incluyendo casos de personas con trastornos del espectro autista que se ven especialmente afectadas por los ruidos intensos.

El proyecto también busca enviar un mensaje claro: endurecer las consecuencias para quienes incumplen las normas de tránsito y perturban la vida cotidiana. “No puede ser lo mismo el que cumple que el que no”, sostuvo Passaglia.

Actualmente, la iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense, aunque su tratamiento podría demorar debido a la falta de conformación de comisiones. Mientras tanto, el diputado impulsa la adopción de ordenanzas similares en municipios que enfrentan la misma problemática.

La propuesta reabre el debate sobre cómo abordar los conflictos de convivencia urbana y hasta dónde deben llegar las sanciones para garantizar el cumplimiento de las normas sin caer en excesos.