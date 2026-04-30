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Avanza un proyecto de ley para endurecer sanciones contra motos con escapes ilegales

El diputado Manuel Passaglia propone decomisar y destruir motos con caños de escape libres y reforzar controles sobre su comercialización. La iniciativa busca replicar en toda la provincia el modelo aplicado en San Nicolás de los Arroyos, donde aseguran que la medida redujo los ruidos molestos

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