Guaminí: reclamo por la libertad de prensa y defensa de la “zona fría” llega al Concejo Deliberante

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En el marco del programa Despertate de Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el referente vecinal Ignacio Zavaleta expresó su preocupación por dos temas que, según afirmó, afectan tanto a la calidad institucional como a la vida cotidiana de los vecinos: la libertad de prensa y la continuidad del régimen de “zona fría”.

Zavaleta, integrante de la Unión de Usuarios Viales y parte del espacio político local Integración Distrital, explicó que presentó un pedido ante el Concejo Deliberante de Guaminí para que el cuerpo se pronuncie frente al cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, situación que ya lleva varios días sin resolución. “No es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de decisiones que afectan directamente el acceso a la información pública”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la medida podría implicar una vulneración de derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. “Se está afectando no solo el derecho a informar, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información. Eso rompe el equilibrio de control sobre el poder”, advirtió.

El dirigente también cuestionó la falta de respuestas institucionales ante este tipo de situaciones y llamó a “poner estos temas en la agenda pública”. Según explicó, el rol de los medios y de los periodistas es esencial para garantizar la transparencia y evitar la desinformación, especialmente en un contexto atravesado por redes sociales y nuevas tecnologías.

Por otra parte, Zavaleta planteó su preocupación por los intentos de modificar o eliminar los beneficios de la llamada “zona fría”, un régimen que permite tarifas diferenciales de gas en regiones con inviernos más severos. En ese sentido, solicitó al Concejo Deliberante que intervenga ante legisladores nacionales para defender la continuidad del sistema.

“El impacto sería muy fuerte. En distritos como Guaminí, tres de cada cuatro hogares podrían perder este beneficio”, señaló. Además, explicó que el régimen se financia mediante un esquema solidario entre usuarios de todo el país, lo que —a su criterio— refuerza su legitimidad.

Durante la entrevista también se expuso una situación que refleja la gravedad del problema: en algunas localidades, familias recurren a métodos alternativos de calefacción, como la quema de madera en cajones, debido al alto costo del gas. “Esto no solo muestra una crisis económica, sino que también implica riesgos para la seguridad”, alertó.

Finalmente, Zavaleta insistió en la necesidad de fortalecer el vecinalismo como herramienta política para abordar problemáticas concretas. “Los municipios no pueden quedar relegados a decisiones tomadas desde lejos. Es necesario construir espacios locales que representen verdaderamente las necesidades de la comunidad”, concluyó.