En importante operativo policial se secuestraron 20 motos en el fin de semana y ya superan las 250 retenidas

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Frente a la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio, el subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli, y el titular de la Policía Comunal, comisario inspector Carlos Barrena, encabezaron una conferencia de prensa para mostrar el resultado de los operativos realizados durante los últimos días, especialmente durante el fin de semana, donde fueron secuestradas 20 motocicletas que circulaban en condiciones irregulares.

Las motos retenidas presentaban graves faltas de seguridad: ausencia de luces, falta de dominio, caños de escape adulterados o totalmente libres, e incluso algunas sin frenos, generando no solo contaminación sonora sino también un serio riesgo para quienes las conducen y para terceros.

Depaoli destacó el trabajo conjunto entre Policía Comunal, Tránsito, Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo municipal, bajo la coordinación del comisario inspector Carlos Barrena y el comisario Dávila.

“Se viene trabajando de forma permanente, no solamente en operativos de fin de semana, sino diariamente, secuestrando aquellas motos que están ocasionando distintos disturbios en la ciudad. Vamos a seguir en ese camino, también con el acompañamiento de la Justicia y las órdenes de allanamiento correspondientes”, señaló el funcionario.

El subsecretario explicó que no solo se actúa en la vía pública, sino también mediante allanamientos en domicilios donde se detecta la presencia de estos vehículos que no pudieron ser interceptados durante los controles.

Operativos permanentes y planificación estratégica

Por su parte, el comisario inspector Carlos Barrena explicó que los procedimientos responden a una planificación estratégica diaria basada en la experiencia policial y el análisis territorial.

“Vemos en qué lugares hay que reforzar la seguridad y actuamos en consecuencia. También, con el apoyo de las cámaras del monitreo, realizamos los pedidos de allanamiento para intervenir en aquellos domicilios donde detectamos estas situaciones”, indicó.

Barrena confirmó que durante este último fin de semana se incautaron 20 motos, aunque aclaró que los controles son permanentes: durante la semana anterior fueron cuatro secuestros y el fin de semana previo se habían retenido otras diez.

Además, pidió especialmente que se observe “la gravedad de los caños de escape libres” que generan fuertes molestias en la comunidad.

“El ruido nos afecta a todos: a los vecinos, a ustedes, a nosotros. Pero además estas motos representan un peligro enorme porque muchas ni siquiera tienen frenos. Estamos hablando de jóvenes que arriesgan su vida constantemente”, remarcó.

Más de 250 motos secuestradas

Uno de los datos más impactantes que dejó la conferencia fue la cantidad total de motos retenidas: actualmente hay más de 250 motocicletas secuestradas entre los depósitos policiales y municipales.

Barrena explicó que la acumulación ya genera una fuerte falta de espacio y que todas permanecen a disposición del Juzgado de Faltas municipal.

En ese sentido, confirmó que ya se encuentra solicitado el servicio de compactación previsto por ley y que solo resta la asignación del cupo correspondiente para que llegue la maquinaria a Nueve de Julio.

“La ley habla específicamente de la compactación y ya está pedido. Es cuestión de tiempo para que llegue la compactadora. Es un tema nacional, no solamente de nuestra ciudad”, sostuvo.

Clausuraron cuatro talleres de motos

En paralelo a los operativos de calle, también se avanzó sobre talleres mecánicos vinculados a estas modificaciones ilegales.

Barrena informó que fueron clausurados cuatro talleres de motos que ni siquiera contaban con habilitación municipal.

Sin embargo, aclaró que muchas veces los propios jóvenes realizan las modificaciones por cuenta propia.

“Hemos detectado que tienen dos caños de escape. Durante la semana usan uno normal y el fin de semana, con solo sacar dos tornillos, colocan el escape adulterado para hacer ruido”, explicó.

Depaoli agregó que los controles sobre talleres y comercios del rubro ya se vienen realizando desde hace tiempo, incluso antes de los recientes proyectos legislativos provinciales que buscan endurecer las inspecciones sobre la venta y reparación de motocicletas.

El llamado a las familias y a los vecinos

Tanto Depaoli como Barrena insistieron en que el problema no debe abordarse solamente desde el secuestro de motos, sino también desde la prevención, la educación y la conciencia familiar.

“Esto es el trabajo final, pero primero deberíamos apelar a la educación vial y a la conciencia para no llegar a esto. La familia tiene que entender que esto produce molestia y también pone en riesgo la vida de sus hijos”, expresó Depaoli.

Barrena fue aún más directo:

“Cuiden a sus hijos. Después vienen las cadenas de oración, pero hay que evitar que las cosas sucedan antes. El mayor bien protegido es la vida”.

Además, solicitaron la colaboración de los vecinos mediante denuncias anónimas al 911 o al 101 cuando detecten motos en condiciones irregulares o con escapes adulterados.

Educación vial en las escuelas

Durante la conferencia también surgió la posibilidad de reforzar la prevención desde las escuelas.

Barrena manifestó su voluntad de participar en charlas educativas junto a estudiantes, aunque señaló que actualmente existen otras problemáticas prioritarias dentro del ámbito escolar, como situaciones de violencia.

Desde el Municipio recordaron que la Dirección de Tránsito y Licencias ya desarrolla tareas de educación vial en establecimientos primarios y secundarios, aunque se consideró positiva la posibilidad de incorporar también a la Policía para fortalecer ese trabajo preventivo.

Mientras tanto, los operativos continuarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con controles dinámicos que cambian de ubicación para evitar que quienes infringen las normas logren anticiparse a la presencia policial.

“La tranquilidad de los vecinos es nuestra prioridad. Seguimos trabajando todos los días para tener una ciudad más segura”, concluyó Barrena.