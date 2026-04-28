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Cada 28 de abril se celebra el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico, una fecha destinada a reconocer la labor fundamental de estos profesionales de la salud, quienes desempeñan un papel clave en el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades que afectan a los seres vivos.

Su trabajo abarca el análisis de bacterias, virus, parásitos y otros microorganismos que pueden causar diversas patologías, tanto en laboratorios de rutina como en estudios de seguimiento y control clínico. Gracias a su dedicación y precisión, es posible detectar enfermedades a tiempo y brindar respuestas rápidas y eficaces a pacientes y equipos médicos.

La bacteriología es una rama de la microbiología y, a su vez, forma parte de la biología. Se encarga específicamente del estudio de los microorganismos, también conocidos como microbios, responsables de múltiples procesos infecciosos y enfermedades.

En el laboratorio clínico trabajan profesionales altamente capacitados como bioquímicos, licenciados en laboratorio clínico, farmacéuticos, químicos bacteriólogos y parasitólogos, quienes cumplen una función esencial dentro del sistema sanitario.

Durante la pandemia de COVID-19, su labor cobró una relevancia aún mayor, convirtiéndose en una de las tareas más importantes para la sociedad. Desde el procesamiento de muestras hasta la confirmación de diagnósticos, estos especialistas fueron protagonistas silenciosos en la lucha contra una de las crisis sanitarias más grandes de los últimos tiempos.

La Secretaría de Promoción de la Salud de la Agremiación Médica Platense se suma a las campañas de concientización sobre la importancia de esta profesión y destaca el compromiso diario de quienes, desde los laboratorios, trabajan por el bienestar de toda la comunidad.

En este día, el reconocimiento es para quienes, con responsabilidad, conocimiento y vocación, contribuyen de manera decisiva al cuidado de la salud pública.