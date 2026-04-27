martes, abril 28, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
martes, abril 28, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
General

Histórico fallo en Morón: 20 años de cárcel por abuso sexual digital sin contacto físico

La Justicia condenó a un hombre que durante más de tres años manipuló, amenazó y sometió a una adolescente de 12 años a través de Instagram, WhatsApp y videollamadas. El caso sienta un precedente en delitos sexuales cometidos en entornos virtuales

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6205

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR