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Emotivo homenaje a Martín Miguel de Güemes en el acto central por el 205° aniversario de su deceso en ISETA

La ceremonia estuvo encabezada por la directora Lorena Rios y acompañada por la titular del área de Cultura, Educación y Deportes, de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julia Cereijido, y el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro. Autoridades, docentes, estudiantes e instituciones educativas participaron de una jornada de reflexión y reconocimiento al legado del héroe gaucho y su aporte a la independencia argentina.

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La ceremonia fue encabezada por la directora de ISETA y DATA, Lorena Ros, junto a la titular del área de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julia Cereijido, y el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro. La comunidad educativa participó de una jornada de reflexión sobre el legado del héroe gaucho y su aporte fundamental a la independencia argentina.

En el marco del 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, se llevó a cabo en las instalaciones de ISETA el acto central conmemorativo que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y representantes de distintas instituciones educativas del distrito.

La ceremonia estuvo encabezada por la directora de ISETA, Lorena Ros, acompañada por la titular del área de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julia Cereijido, y por el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro, quien tuvo una destacada participación durante la jornada.

Previo al inicio del acto, Castro dialogó con Cadena Nueve sobre la importancia histórica de Güemes y su recuperación dentro de la memoria colectiva argentina. El historiador señaló que durante mucho tiempo el patrimonio cultural fue analizado desde una visión predominantemente europea, dejando de lado aportes fundamentales de las culturas originarias, los afrodescendientes y el gaucho.

“En cierta forma, la figura de Güemes entra dentro de ese reconocimiento del gaucho como parte esencial de nuestra identidad nacional. El gaucho y el caballo son símbolos fundamentales de lo que somos como país”, expresó.

Asimismo, explicó que la reivindicación de Güemes responde también a una nueva mirada historiográfica que busca recuperar las voces del interior del país. “Durante mucho tiempo la historia se escribió desde Buenos Aires y ahora están aflorando con más fuerza las historias y los protagonistas del interior”, destacó.

Castro remarcó además el valor de la historia oral como herramienta para rescatar relatos y personajes muchas veces olvidados. En ese sentido, señaló que desde el Museo y Archivo Histórico se trabaja junto a vecinos y memoriosos para recuperar testimonios vinculados a la vida de los pueblos, el ferrocarril y distintos aspectos de la identidad local.

Otro de los momentos destacados fue la intervención de la profesora María Cristina Fernández, integrante del Instituto Güemesiano de Salta, quien envió un mensaje especial para la comunidad. La académica recordó la extensa lucha por el reconocimiento histórico del prócer salteño y remarcó su rol decisivo en la defensa de las Provincias Unidas del Río de la Plata frente a las invasiones realistas, permitiendo así la consolidación de la independencia declarada en 1816.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, un minuto de silencio en memoria del héroe gaucho y de quienes dieron su vida en defensa de la patria, además de reflexiones a cargo de estudiantes y docentes.

Uno de los alumnos participantes – Bonello – destacó que Güemes comprendió que la independencia no solo se libraba en los grandes campos de batalla, sino también en la protección de las fronteras del norte argentino. Subrayó además que su liderazgo permitió que el general José de San Martín desarrollara la campaña libertadora que condujo a la emancipación de Argentina, Chile y Perú.

Por su parte, la profesora Soledad Spinelli resaltó la figura de Güemes como caudillo, padre, amigo y líder comprometido con su pueblo. Recordó que, aun herido de muerte, nunca abandonó la lucha por la independencia ni a sus hombres, convirtiéndose en un ejemplo de lealtad y entrega.

La jornada concluyó con expresiones artísticas, a cargo de Néstor Gabilondo y Alicia Valdez quienes ballaron zombas y Roberto Castro recito acompñado por guitarra de José Puero, entre ellas la recitación de poemas y la interpretación de canciones alusivas a la figura del prócer, a cargo de Roberto Castro y músicos invitados. También hubo danzas tradicionales que rindieron homenaje a la memoria del general salteño y a los gauchos que integraron sus históricas milicias.

Durante el acto también se compartió un mensaje de la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, quien destacó que recordar a Güemes significa reconocer a uno de los protagonistas esenciales de la independencia argentina. En sus palabras, resaltó la importancia de defender los valores de la soberanía, la construcción colectiva y el compromiso con el bienestar del pueblo.

De esta manera, la comunidad renovó su reconocimiento a uno de los grandes héroes de la independencia argentina, reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria y transmitir a las nuevas generaciones los valores que marcaron su vida y su legado.

La jornada concluyó con un renovado reconocimiento a uno de los grandes protagonistas de la emancipación sudamericana y con una invitación a mantener viva su memoria a través de la educación, la cultura y la preservación de la identidad nacional.

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