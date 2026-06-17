Emotivo homenaje a Martín Miguel de Güemes en el acto central por el 205° aniversario de su deceso en ISETA

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La ceremonia fue encabezada por la directora de ISETA y DATA, Lorena Ros, junto a la titular del área de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julia Cereijido, y el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro. La comunidad educativa participó de una jornada de reflexión sobre el legado del héroe gaucho y su aporte fundamental a la independencia argentina.

En el marco del 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, se llevó a cabo en las instalaciones de ISETA el acto central conmemorativo que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y representantes de distintas instituciones educativas del distrito.

La ceremonia estuvo encabezada por la directora de ISETA, Lorena Ros, acompañada por la titular del área de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Julia Cereijido, y por el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto Castro, quien tuvo una destacada participación durante la jornada.

Previo al inicio del acto, Castro dialogó con Cadena Nueve sobre la importancia histórica de Güemes y su recuperación dentro de la memoria colectiva argentina. El historiador señaló que durante mucho tiempo el patrimonio cultural fue analizado desde una visión predominantemente europea, dejando de lado aportes fundamentales de las culturas originarias, los afrodescendientes y el gaucho.

“En cierta forma, la figura de Güemes entra dentro de ese reconocimiento del gaucho como parte esencial de nuestra identidad nacional. El gaucho y el caballo son símbolos fundamentales de lo que somos como país”, expresó.

Asimismo, explicó que la reivindicación de Güemes responde también a una nueva mirada historiográfica que busca recuperar las voces del interior del país. “Durante mucho tiempo la historia se escribió desde Buenos Aires y ahora están aflorando con más fuerza las historias y los protagonistas del interior”, destacó.

Castro remarcó además el valor de la historia oral como herramienta para rescatar relatos y personajes muchas veces olvidados. En ese sentido, señaló que desde el Museo y Archivo Histórico se trabaja junto a vecinos y memoriosos para recuperar testimonios vinculados a la vida de los pueblos, el ferrocarril y distintos aspectos de la identidad local.