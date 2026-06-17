Finalizó la Diplomatura en Gerontología con una destacada participación de estudiantes

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La Diplomatura en Asistente Gerontológico y en Personas con Discapacidad, desarrollada en Nueve de Julio mediante el Programa Puentes, completó sus últimas instancias de cursada con una importante participación de estudiantes que eligieron capacitarse en un área de creciente relevancia social y con amplias posibilidades de inserción laboral.

La propuesta académica fue dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y estuvo orientada a brindar conocimientos específicos y herramientas prácticas para el acompañamiento, la asistencia y el cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Se trata de un campo que registra una demanda cada vez mayor de profesionales capacitados, tanto en instituciones públicas y privadas como en ámbitos particulares.

Desde la organización destacaron el compromiso demostrado por los alumnos durante todo el trayecto formativo, reflejado en la continuidad de la cursada, la participación activa y el interés sostenido por una capacitación que responde a necesidades concretas de la comunidad y del mercado laboral.

Asimismo, remarcaron la importancia de generar oportunidades de formación superior en el distrito, permitiendo que más vecinos accedan a propuestas académicas de calidad sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Con la finalización de las clases, la diplomatura ingresará ahora en su etapa de cierre administrativo y académico. El próximo paso será la entrega de diplomas a quienes completaron satisfactoriamente la capacitación, coronando un proceso de formación que representa una valiosa oportunidad de crecimiento personal y profesional para los participantes.

De esta manera, el Programa Puentes continúa fortaleciendo el acceso a la educación superior y promoviendo herramientas que contribuyen al desarrollo de la comunidad, a través de propuestas formativas vinculadas con las necesidades actuales y futuras del ámbito laboral.