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Charlas sobre reciclado y separación de residuos en escuelas del distrito

La Dirección de Gestión Ambiental continúa desarrollando actividades de concientización destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de promover hábitos responsables vinculados al cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos

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La Dirección de Gestión Ambiental sigue adelante con una serie de charlas educativas orientadas a escolares de diferentes establecimientos del distrito, enfocadas en la importancia del reciclado y la separación de residuos en origen. Estas iniciativas buscan fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas y fomentar prácticas cotidianas que contribuyan al cuidado del entorno.

En este marco, personal de la Planta de Separación de Residuos llevó adelante una jornada de concientización junto a alumnos de la sala de 5 años del Jardín del Colegio Marianista San Agustín. Durante el encuentro, los niños pudieron conocer la importancia de clasificar correctamente los residuos y comprender cómo pequeñas acciones diarias pueden generar un impacto positivo en el ambiente.

Desde el área destacaron la participación activa de los estudiantes y valoraron el acompañamiento de las instituciones educativas en este tipo de propuestas. Asimismo, agradecieron especialmente a directivos, docentes y alumnos por el compromiso demostrado y por sumarse a la construcción de una mayor conciencia ambiental en la comunidad.

Las charlas forman parte de una estrategia de educación ambiental que busca involucrar a las nuevas generaciones en la adopción de hábitos sustentables, promoviendo una ciudadanía más comprometida con el reciclado, la reducción de residuos y el cuidado de los recursos naturales para beneficio de todos los nuevejulienses.

 

 

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