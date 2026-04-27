Petrecca le pide al Gobierno provincial que no ignore el problema de la violencia en las escuelas

El senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto de declaración en la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires para visibilizar y exigir respuestas frente a una problemática que, según advirtió, ya no puede seguir siendo ignorada: la creciente recurrencia de episodios de violencia, amenazas y situaciones de conflicto dentro de los establecimientos educativos.

La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo impulse una política integral de bienestar escolar, articulada entre el Ministerio de Educación y las áreas de Salud, Desarrollo Social, Seguridad y el Poder Judicial, con el objetivo de abordar de manera estructural una crisis que afecta tanto a estudiantes como a docentes y directivos.

Para Petrecca, estos hechos no son casos aislados ni situaciones excepcionales, sino la manifestación visible de un malestar más profundo que viene creciendo silenciosamente dentro de las escuelas y que requiere respuestas sostenidas, coordinadas y de alcance provincial.

“El Estado no puede seguir reaccionando tarde frente a cada crisis sin construir una respuesta de fondo. Ya lo vimos con otras problemáticas como el suicidio adolescente o la ludopatía juvenil: llegamos tarde y sin políticas duraderas”, sostuvo el legislador.

El senador remarcó que la violencia escolar no surge de un día para el otro, sino que se desarrolla en un contexto donde el vínculo entre escuela, familia y sociedad se encuentra cada vez más debilitado.

“Los docentes están solos, las familias desbordadas y los jóvenes crecen en un entorno digital que todavía no terminamos de comprender. En ese escenario aparecen los retos, las amenazas y conductas que luego estallan en el aula”, explicó.

En ese sentido, Petrecca fue contundente al señalar que las amenazas dentro de las escuelas deben ser tratadas con absoluta seriedad.

“Las amenazas no son una broma. Son graves. Y hay que actuar”, afirmó.

El proyecto propone avanzar hacia una política pública que priorice la prevención por sobre la reacción inmediata, poniendo el foco en la escucha activa de los estudiantes, el acompañamiento permanente a los equipos docentes y la articulación efectiva entre los distintos organismos del Estado.

Entre las principales medidas planteadas, se destacan una mayor presencia de equipos interdisciplinarios y apoyo en salud mental, la creación de espacios institucionalizados de escucha para los estudiantes, protocolos claros de actuación frente a situaciones de violencia y el refuerzo de medidas de seguridad en los establecimientos educativos.

“El problema no es la falta de herramientas, es la falta de integración. Hoy existen recursos, pero no funcionan como sistema. Eso no es responsabilidad de los docentes: es un problema de gestión”, subrayó.

Además, el legislador destacó que en distintos puntos de la Provincia ya existen experiencias positivas vinculadas al bienestar escolar que han demostrado buenos resultados, aunque advirtió que se trata de esfuerzos aislados, sin una política pública que los articule, financie y permita su expansión a todo el territorio bonaerense.

“Algunos alumnos acceden a esos espacios, pero la mayoría no. Eso no es aceptable”, expresó.

Finalmente, Petrecca hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el rol de los adultos y fortalecer el vínculo con los jóvenes como parte central de cualquier estrategia de prevención.

“La violencia no aparece de un día para el otro. Se construye en silencio, cuando dejamos de escuchar. Reconstruir ese pacto es urgente”, concluyó.

Con esta iniciativa, el senador convoca a dejar atrás las respuestas parciales y avanzar hacia una estrategia integral que permita prevenir, contener y actuar a tiempo, antes de que los conflictos escalen y las consecuencias sean aún más graves.