La CGT marchará hoy a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador

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La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves un acto por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, en un contexto marcado por tensiones internas y el desgaste de su estrategia judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La concentración está prevista para las 15 y contará con la participación de numerosos sindicatos, que anticiparon una fuerte movilización. A ellos se sumarán sectores del peronismo, entre ellos militantes cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a la agrupación La Cámpora. Estos espacios, junto a otros del Partido Justicialista, se integraron por primera vez a la comisión organizadora de la CGT. También estará presente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a movimientos sociales.

El acto tendrá como protagonistas a los tres cotitulares de la central obrera —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes brindarán discursos con un fuerte tono crítico hacia las políticas del Ejecutivo nacional.

Durante la jornada se dará lectura a un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, en el que la CGT cuestiona la reforma laboral y advierte sobre las consecuencias de las medidas económicas del Gobierno, señalando cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Además, el acto incluirá un homenaje al Papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Se proyectará un video en su memoria y luego dos curas villeros encabezarán una oración en la que se destacarán sus ideas sociales y su compromiso con los sectores más vulnerables.

En paralelo, algunos sectores sindicales y políticos decidieron no participar de esta convocatoria. La izquierda realizará su propio acto el 1° de mayo en el mismo escenario, mientras que el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) —integrado por gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— se reunirá este viernes en Pilar para debatir un programa común del movimiento obrero.

La movilización de la CGT se da en medio de crecientes presiones internas para avanzar hacia un paro general, lo que refleja el clima de conflictividad que atraviesa el mundo sindical frente a las políticas oficiales.