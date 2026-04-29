La Sociedad Rural de Nueve de Julio reclama por el estado de los caminos y pide el alejamiento del titular de hidráulica zonal

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La Sociedad Rural de Nueve de Julio hizo pública dos notas dirigidas tanto a la Intendenta del partido como a autoridades provinciales, en las que advierte sobre la grave situación que atraviesa la infraestructura rural del distrito y exige respuestas urgentes.

En el documento elevado al Ejecutivo municipal, la entidad señala que la red de caminos rurales se encuentra en un estado de “extrema gravedad”, afectando de manera directa el inicio de la campaña de cosecha y comprometiendo el próximo ciclo productivo 2026/2027. Según detallaron, actualmente el 70% de los caminos rurales está intransitable, lo que impide el normal traslado de maquinaria, insumos y producción.

Desde la Sociedad Rural remarcaron que esta situación no es nueva ni imprevisible. Recordaron que, en el marco de mesas interdisciplinarias convocadas por la provincia desde agosto de 2025, se había advertido sobre una ventana de trabajo disponible a partir del 2 de noviembre de ese año para realizar intervenciones clave en la red vial. Sin embargo, sostienen que esas advertencias no fueron atendidas y que las reuniones posteriores derivaron en instancias “exclusivamente políticas”, sin avances concretos en obras ni mantenimiento.

La combinación de caminos deteriorados y pronósticos climáticos desfavorables configura, según el sector, un escenario de alto riesgo productivo que podría traducirse en pérdidas económicas tanto para los productores como para toda la comunidad del distrito.

En paralelo, la entidad rural también elevó un reclamo a la Dirección Provincial de Hidráulica, solicitando el reemplazo del titular del Departamento Zona II, con sede en Nueve de Julio. La nota, firmada junto a referentes de los distintos cuarteles del partido, denuncia deficiencias en el mantenimiento de la red de drenaje, lo que ha impactado negativamente en la capacidad de escurrimiento y en la prevención de anegamientos.

Entre los principales cuestionamientos, se menciona la falta de formalización de intervenciones hidráulicas realizadas desde 1990, lo que habría derivado en una gestión desorganizada, sin planificación técnica adecuada ni controles eficientes. Como consecuencia, recordaron episodios recientes de inundaciones que afectaron amplias zonas del distrito.

Ante este panorama, la Sociedad Rural solicitó no solo el reemplazo del actual responsable del área, sino también la ejecución urgente de tareas de limpieza y mantenimiento de canales, la realización de estudios técnicos, la regularización de obras existentes y la adecuación o cierre de aquellas que no cumplan con los criterios establecidos.

Finalmente, la entidad expresó su expectativa de que ambos reclamos sean atendidos con la urgencia que la situación requiere, en un contexto donde la infraestructura rural resulta clave para el desarrollo productivo y económico de la región.

MensajesTextuales:

Nota a la Señora Intendente de 9 de Julio, publicacion

Sociedad Rural de 9 de Julio solicita el reemplazo de la persona, publicacion