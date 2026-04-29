Avanzan las mejoras viales con colocación de piedra en calles Güemes y Yapeyú

Durante los últimos días se llevaron adelante importantes trabajos de colocación de piedra en las calles Güemes y Yapeyú, como parte de un plan de mejoras destinado a optimizar la transitabilidad en distintos barrios de la ciudad.

Estas obras fueron posibles gracias al esfuerzo compartido entre los vecinos y el municipio: el material fue adquirido por los frentistas, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por la Municipalidad.

Las tareas presentan un avance significativo y permitirán mejorar la circulación vehicular y peatonal, favorecer el correcto escurrimiento del agua durante los días de lluvia y brindar mayor accesibilidad a quienes transitan diariamente por la zona.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que fortalecen el trabajo comunitario y generan soluciones concretas para los barrios.

Asimismo, la Municipalidad invitó a más vecinos a sumarse a esta modalidad de trabajo colaborativo, con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida en cada sector de la ciudad.