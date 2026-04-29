Inscripción abierta para el Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes y en conjunto con el Club Ciclista, anunció la apertura de inscripciones para el Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”, una propuesta deportiva que tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo y que promete convocar a atletas y aficionados de toda la comunidad.

La competencia combinará dos disciplinas de gran exigencia física: pedestrismo y ciclismo, con un recorrido total compuesto por 2,5 kilómetros de trote, 20 kilómetros de bicicleta y un cierre con otros 2,5 kilómetros de trote.

El evento contará con modalidad individual y también por equipos, permitiendo que los participantes puedan elegir la forma en la que desean competir, ya sea de manera personal o compartiendo el desafío con compañeros.

La acreditación de los competidores está prevista para las 8:30 horas, mientras que la largada individual será a las 10:00 horas. Por su parte, la salida de los equipos se realizará apenas dos minutos después, a las 10:02 horas.

Desde la organización destacaron que ya se encuentra habilitada la inscripción online, la cual puede completarse a través del formulario oficial disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG_jxUeSUZL-YMvFg0vGn_HA4_qDMf_KvLd1p3nAEZLJUziQ/viewform

El Duatlón “Ciudad de 9 de Julio” busca consolidarse como una jornada de encuentro deportivo y recreativo, promoviendo valores como el esfuerzo, la resistencia, el trabajo en equipo y la vida saludable, fortaleciendo además la participación comunitaria a través del deporte.