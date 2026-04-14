martes, abril 14, 2026
26.1 C
Nueve de Julio
martes, abril 14, 2026
26.1 C
Nueve de Julio
Deportes

Éxito del Encuentro de Actividades Aeróbicas en El Provincial

Vecinos de diferentes localidades se reunieron para disfrutar de una jornada de actividad física y encuentro comunitario, promoviendo la salud y la integración social.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante ayer un encuentro de los grupos del programa de actividades aeróbico-funcionales en la localidad de El Provincial. La iniciativa contó con la participación de vecinos provenientes de diferentes localidades del distrito.

Durante la jornada, los asistentes realizaron actividades físicas de manera conjunta, promoviendo la interacción y el trabajo en equipo. Posteriormente, los participantes compartieron un espacio de mate y charlas, fortaleciendo los vínculos entre los grupos y fomentando un clima de camaradería.

Este tipo de propuestas busca promover la actividad física no solo como una práctica saludable, sino también como una herramienta de socialización, integración y bienestar general. Con acciones como estas, la Municipalidad apunta a mejorar la salud integral de los vecinos y a consolidar la importancia del deporte en la vida comunitaria.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6191

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR