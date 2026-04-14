Éxito del Encuentro de Actividades Aeróbicas en El Provincial

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante ayer un encuentro de los grupos del programa de actividades aeróbico-funcionales en la localidad de El Provincial. La iniciativa contó con la participación de vecinos provenientes de diferentes localidades del distrito.

Durante la jornada, los asistentes realizaron actividades físicas de manera conjunta, promoviendo la interacción y el trabajo en equipo. Posteriormente, los participantes compartieron un espacio de mate y charlas, fortaleciendo los vínculos entre los grupos y fomentando un clima de camaradería.

Este tipo de propuestas busca promover la actividad física no solo como una práctica saludable, sino también como una herramienta de socialización, integración y bienestar general. Con acciones como estas, la Municipalidad apunta a mejorar la salud integral de los vecinos y a consolidar la importancia del deporte en la vida comunitaria.