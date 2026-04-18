Obras y velocidad: el Autódromo ‘Yoyo’ Maldonado se renueva sin frenar la actividad

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El AutomotoClub Nuevejuliense avanza a buen ritmo con la primera etapa de obras en el Autódromo de Nueve de Julio, en paralelo a los preparativos para la primera fecha del Turismo Promocional. La institución apuesta por mejorar sus instalaciones sin afectar la actividad deportiva habitual, manteniendo pruebas y eventos con total normalidad.

Entre los trabajos más destacados se encuentra la instalación eléctrica subterránea, que ya avanza hacia su tramo final. Este proyecto incluye la colocación de modernos tableros que permitirán optimizar la distribución de energía en sectores importantes, especialmente en la zona de boxes.

De manera simultánea, se llevan a cabo tareas sobre el sistema de cañerías de agua, esenciales para mejorar los servicios generales del autódromo, y el repintado de las líneas de señalización en pista y calle de boxes, aumentando la seguridad y el orden durante la competencia.

Desde la institución adelantaron que en los próximos días se anunciarán nuevas novedades relacionadas tanto con las obras como con el inicio del calendario deportivo, en un año que se proyecta con intensa actividad.

Con estas acciones, el AutomotoClub Nuevejuliense reafirma su compromiso con el crecimiento del automovilismo regional, apostando a la modernización constante de sus instalaciones y al fortalecimiento de todas las categorías que forman parte de su calendario.