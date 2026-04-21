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CAME presentó en Diputados un paquete de propuestas para aliviar la crisis de las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa expuso medidas fiscales, de financiamiento y capacitación ante legisladores, con el objetivo de impulsar el consumo interno, frenar cierres y fortalecer la formalización de las pequeñas y medianas empresas

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