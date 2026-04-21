CAME presentó en Diputados un paquete de propuestas para aliviar la crisis de las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunió con el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación para presentar una serie de propuestas destinadas a aliviar la situación crítica que atraviesan las pymes en el país.

Dirigentes empresarios de todas las provincias analizaron junto a los legisladores los principales desafíos del sector frente a la caída sostenida del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y la pérdida de rentabilidad, factores que derivan en el cierre de numerosas empresas.

“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, afirmó Ricardo Diab, presidente de CAME.

Entre las propuestas presentadas, se destacó la necesidad de un nuevo consenso fiscal que ordene los impuestos provinciales y tasas municipales, además de reducir la presión tributaria sobre las pymes. Asimismo, CAME solicitó que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de su Escuela de Negocios para mejorar la profesionalización y empleabilidad del sector.

Para combatir el comercio ilegal y el contrabando, la entidad reclamó avanzar con la ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que crearía un régimen especial para pymes en zonas limítrofes, reduciendo asimetrías cambiarias y promoviendo la competitividad.

En materia de incentivos a la inversión, CAME propuso flexibilizar los requisitos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con un monto mínimo de inversión más accesible y un plazo de cinco años para realizarla, frente a los dos años vigentes. También se solicitó ampliar las líneas de financiamiento, ya que solo una de cada tres pymes accede actualmente a ellas.

Los diputados presentes informaron que evaluarán declarar la emergencia pyme a nivel nacional, una medida que busca brindar alivio inmediato al sector.

Entre los dirigentes de CAME presentes se encontraban los vicepresidentes Fabián Castillo y Claudia Fernández; la secretaria general Beatriz Tourn; el secretario de Hacienda Blas Taladrid; y representantes de federaciones y cámaras de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.