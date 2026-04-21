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Continúan los trabajos de desagote tras intensas lluvias

Equipos municipales trabajan en limpieza de desagües y calles inundadas mientras se recomienda precaución a vecinos y conductores

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Tras las intensas lluvias iniciadas en la madrugada del lunes, varios sectores del casco urbano de 9 de Julio presentan anegamientos que dificultan la circulación y afectan la vida cotidiana.

Los equipos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos continúan desplegados en distintos barrios, interviniendo en desagües pluviales, sumideros y canales para favorecer el escurrimiento del agua. Esta mañana se trabajó en las zonas de Vicente López y Planes, Rafael Obligado; French y Juan José Paso, y French y Rojas, realizando limpieza de cunetas y extracción de agua acumulada sobre la calzada. Estas tareas se sostendrán y se ampliarán a otros sectores.

Desde el municipio se solicita a la comunidad no sacar residuos a la vía pública mientras persistan las lluvias, para evitar obstrucciones que agraven los anegamientos. Asimismo, se recomienda a los conductores evitar circular por calles con acumulación de agua y, en caso de ser imprescindible, transitar a baja velocidad para prevenir daños en viviendas y vehículos.

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