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El ex-concejal Eduardo Cerdeira advierte sobre riesgos de privatizar el mantenimiento de caminos rurales

El dirigente justicialista criticó la propuesta de crear consorcios público-privados para la gestión vial en Nueve de Julio, y subrayó la importancia de priorizar un diagnóstico detallado y la planificación municipal frente a emergencias climáticas y necesidades de producción

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El exconcejal Eduardo Cerdeira se pronunció en el programa Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV) sobre la iniciativa de crear consorcios mixtos para el mantenimiento de caminos rurales en el partido de Nueve de Julio.

Cerdeira recordó que en la década de 1990 se intentó delegar estas tareas al sector privado, pero cuando la gestión no resultó, las maquinarias, empleados y deudas quedaron a cargo del municipio. “Hay que distinguir entre prestar un servicio y hacer un negocio. Los caminos no son un negocio, son un servicio”, advirtió.

El exconcejal destacó la importancia del trabajo que impulsa la jefa comunal junto con la provincia de Buenos Aires, que incluye un mapeo y diagnóstico de los caminos rurales, con el objetivo de planificar inversiones y determinar prioridades. “Este mapeo permitirá saber dónde estamos parados y qué caminos requieren obras urgentes o estructurales”, explicó.

Cerdeira también señaló que copiar modelos de otros municipios puede ser riesgoso, dado que cada distrito tiene características geológicas y climáticas distintas. Además, recordó que la extensión de la red vial de Nueve de Julio supera en 1.000 km a la de municipios como Benito Juarez, posible modelo a seguir, lo que encarece el mantenimiento y dificulta la cobertura con maquinarias y personal.

En cuanto a la financiación, advirtió que gran parte de los recursos destinados a caminos tendrían que provenir -eslo que corresponde-de la Nación y que los municipios solo reciben un pequeño porcentaje. Por ello, insistió en la necesidad de discutir reformas tributarias que fortalezcan la autonomía municipal y permitan un uso más eficiente de los fondos.

Finalmente, subrayó que la prioridad debe ser garantizar la transitabilidad de los caminos para los habitantes y no solo para la producción agrícola. “La jefa comunal ya lo señaló: primero el ser humano, luego la producción”, se le recordó a Cerdeira, quien enfatizó que la planificación debe considerar tanto emergencias como proyectos de mediano y largo plazo.

Eduardo Cerdeira

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