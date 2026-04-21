La precipitación llega a 136.5mm

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Nueve de Julio atraviesa un fuerte evento meteorológico con precipitaciones que alcanzaron los 136,5 milímetros hasta las 9:00, según datos de la estación local. El fenómeno se enmarca en un sistema de inestabilidad que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes se esperan lluvias sostenidas y algunas tormentas aisladas, principalmente sobre el centro de la provincia en horas de la mañana. Con el correr de la jornada, las condiciones tenderán a extenderse hacia el este y sudeste, afectando a más localidades.

Hacia la noche, se prevé una mejora gradual de oeste a este, acompañada por una rotación del viento al sector sur. Este cambio podría generar ráfagas de entre 60 y 70 km/h, especialmente en municipios costeros del sur bonaerense.

Para el miércoles, el SMN anticipa que persistirán los vientos del sur y sudoeste, con ráfagas intensas sobre la franja costera del sudeste provincial. Además, se espera un descenso de la temperatura y de la humedad, marcando un cambio en las condiciones climáticas.

En tanto, el jueves se presentaría sin fenómenos de relevancia, con un panorama más estable en toda la región.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos o complicaciones derivadas del temporal.