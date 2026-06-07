Corpus Christi 2026: una muchedumbre acompañó al Obispo en la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de Nueve de Julio

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La comunidad católica de Nueve de Julio vivió este domingo una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico con la solemnidad de Corpus Christi, una festividad dedicada a honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, sacramento central de la fe cristiana.

La jornada comenzó con una Santa Misa en la Catedral Santo Domingo, donde los files ocuaron todos los espacios de un templo completo que se congregaron para participar de la celebración presidida por el Obispo de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi. Finalizada la ceremonia religiosa, se inició la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad.

Portando el Sagrario y acompañado por sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, el Obispo encabezó el caminar de los fieles desde la Catedral hasta el Santuario Nuestra Señora de Fátima. Durante todo el recorrido, las oraciones, los cantos y las reflexiones marcaron una expresión pública de fe que transformó las calles en un verdadero testimonio de devoción, a pesar de un celo cubierto y una llovizna incipiente constante más de humedad que de precipitación.

Ni la llovizna ni el clima desapacible fueron un impedimento para que la comunidad acompañara el paso del Santísimo Sacramento. Por el contrario, el fervor de los presentes se hizo sentir en cada momento de la peregrinación, que tuvo como eje central la adoración a Jesús Eucaristía y el llamado a vivir el amor cristiano en la vida cotidiana.

A lo largo de la procesión resonaron profundas reflexiones sobre el significado de la Eucaristía. “Ese mismo amor con que nos amaste nos lo has dejado en tu Santo Sacramento. Ese mismo perdón que nos conseguiste también está en ese Pan de Vida. Allí están el consuelo, la ternura y la paz”, expresaba durante la caminata de oración la voz guía de la procesión.

Los participantes también elevaron plegarias por las familias, los enfermos, los más necesitados y toda la comunidad nuevejuliense, recordando que Corpus Christi es la fiesta del amor hecho pan, del amor que se comparte y se multiplica en el servicio a los demás.

La llegada al Santuario Nuestra Señora de Fátima estuvo marcada por una profunda emoción. Allí, el Santísimo Sacramento fue colocado en el altar para la adoración final y la bendición impartida por el Obispo a todos los presentes y a la ciudad.

“Que el mundo sepa que Dios está vivo. Que aquí está Jesús. Que merece nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro amor”, fue uno de los mensajes de monseñor Ariel Torrado Mosconi que acompañó el cierre de la celebración.

Tras la bendición eucarística, los fieles fueron invitados a compartir una merienda comunitaria en el patio del Santuario Nuestra Señora de Fátima, poniendo fin a una jornada que volvió a mostrar la fuerza de la fe y la unidad de la comunidad católica de Nueve de Julio.

Significado de Corpus Christi

Corpus Christi, expresión latina que significa “Cuerpo de Cristo”, es una solemnidad instituida por la Iglesia Católica para celebrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La festividad tiene lugar después de la solemnidad de la Santísima Trinidad y busca reafirmar la fe en el sacramento que recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

La tradicional procesión con el Santísimo Sacramento es una manifestación pública de esa fe, mediante la cual los creyentes acompañan a Cristo presente en la Hostia consagrada, llevando un mensaje de esperanza, amor y misericordia a toda la sociedad.