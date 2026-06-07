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“La Eucaristía es el corazón que da vida a nuestra comunidad”, destacó monseñor Ariel Torrado Mosconi en la celebración de Corpus Christi

La Catedral de Nueve de Julio recibió a una multitud de fieles que participó de la solemne misa presidida por el obispo diocesano y la jornada de fe culminó con una procesión hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima

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En un clima de profunda devoción, la comunidad católica de Nueve de Julio celebró este domingo la festividad de Corpus Christi con una misa central en la Catedral Santo Domingo de Guzmán, que se vio colmada de fieles.

La celebración fue presidida por el obispo diocesano, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien durante su homilía invitó a los presentes a renovar su compromiso con la fe y a reconocer en la Eucaristía la presencia viva de Cristo en medio de la comunidad.

“El Señor permanece con nosotros y nos alimenta para que seamos testigos de esperanza en el mundo de hoy”, expresó el prelado ante una nutrida concurrencia que participó activamente de la ceremonia litúrgica.

La solemnidad de Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario católico, congregó a familias, movimientos parroquiales, instituciones educativas y representantes de distintas comunidades de la diócesis, quienes compartieron una jornada marcada por la oración y la reflexión.

Al finalizar la misa, los fieles acompañaron al Santísimo Sacramento en una procesión por las calles de la ciudad, manifestando públicamente su fe. El recorrido concluyó en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde se realizó la bendición final y un momento de oración comunitaria. (Ver Cadena Nueve -https://www.cadenanueve.com/2026/06/07/corpus-christi-2026-una-muchedumbre-acompano-al-obispo-en-la-tradicional-procesion-con-el-santisimo-sacramento-por-las-calles-de-nueve-de-julio/

De esta manera, la Iglesia de Nueve de Julio vivió una multitudinaria celebración de Corpus Christi, reafirmando la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana y el sentido de comunión que une a toda la comunidad diocesana.

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