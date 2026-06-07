Día del Periodista: Reconocimiento al compromiso informativo en los momentos más difíciles

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En el Día del Periodista, quienes conformamos el equipo de periodistas de Cadena Nueve, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los mensajes que recibimos de colegas, instituciones y empresas periodísticas que, por la tarea fundamental para la sociedad que desarrollamos, como es, como periodistas, canalizar los hechos noticiosos o de sercvicio y periodiscos desde Cadena Nueve.

Destacamos especialmente su compromiso informativo en contextos complejos y momentos difíciles, cuando la información precisa, oportuna y verificada resulta esencial para acompañar, orientar y mantener informada a la comunidad, es una sitesis de lo recibido.

Su labor cotidiana fortalece el acceso a la información, promueve el diálogo y contribuye a la construcción de una sociedad más participativa y democrática.

¡Feliz Día del Periodista!

FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!

Un saludo especial – señala la legisladora bonaerense – a quienes asumen el compromiso diario de informar con verdad, libertad y responsabilidad.

En tiempos complejos, la labor del periodismo se vuelve una herramienta indispensable para comprender nuestra realidad. Gracias por la constante dedicación al servicio de una ciudadanía informada y una sociedad más justa.

Esteban ‘Tete’ Naudín- ‘Muy Feliz día y gracias por el acompañamiento informativo’

Eduardo Awad – Abogado especialista e Consorcios de propiedad Horizontal : ‘A vos que haces de la verdad un culto, te deseo un hermoso día del Periodista!!! Gracias por tu trabajo, Diario!!! ”

Juan José Cavallari – En un mensaje más personal al Director del Medio, ‘Gustavo, en tiempo de descalificaciónes al periodismo por el gobierno nacional de turno, te mando un fuerte abrazo y desear que perdure la difusión de la información, tan imprescindible para la toma de decisiones’.

Comisario Carlos Barrena – Jefe de la Policia Comunal – ‘Muy Feliz Día’.

CEyS Mariano Moreno – Estimados… ¡muy feliz Día del Periodista! 🎙️📰

​Desde la CEyS, queremos hacerles llegar nuestro más afectuoso saludo en este día tan especial. Valoramos y agradecemos profundamente su labor diaria, que nos permite mantener informados a los vecinos y estrechar los lazos dentro de nuestra comunidad.

​Gracias por el respeto de siempre y por acompañar el día a día de nuestras instituciones. ¡Que tengas un excelente domingo!

Club de Leones de Nueve de Julio- ‘FELIZ DIA a Nuestros PERIODISTAS que siempre nos acompañan en nuestras obras’

Club de Leones de Carlos Casares – ‘Feliz Día a los periodistas de Cadena Nueve por el servicio y compromiso informativo’

Roberto Aón, desde Francia, ‘Feliz Día a los hacen de Cadena Nueve un atractivo medio de informacion y los leemos a la distacia, felcidades en este domingo’

Gerado Sardón Santos. desde la Comunidad Española de Bolívar, ‘Feliz día a todos los periodistas de Cadena Nueve’.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) saludamos muy afectuosamente a todos los periodistas en su día. Estamos convencidos de que una sociedad crece y se empodera cuando todos podemos ejercer nuestro derecho a la información y los periodistas nos informan con independencia. Sólo así avanzamos hacia un mayor desarrollo como Nación, tanto en lo económico y político, como en lo educativo y cultural. Saludas, Ricardo Diab como Presidente y Beatriz Tourn como Secretaria General.

Carlos Moncani, quien tamién ejerció el periodisimo, ‘Muy Feliz Día del Periodista para quien como vos es un apasionado de la profesión y la practica con la verdad y la justicia como estandartes. Un abrazo grande Gustavo’.

Desde España, cuando estudiaba en la Universidad Austral, Gustavo Tinetti colaboró en la conformación de la Facultad de Comunicación y Periodisimo de la Univerdiad Autral. Hacemos llegar a Cadena Nueve este mensaje:

En este Día del Periodista queremos agradecerles por el trabajo que realizan todos los días y por el compromiso con una comunicación que informa, ayuda a comprender la realidad y genera impacto en la sociedad. Valoramos especialmente el acompañamiento que nos brindan en la difusión de las iniciativas, investigaciones y actividades de la Universidad, así como el vínculo de confianza que construimos a lo largo del tiempo. Gracias por permitirnos ser una fuente de consulta y por el espacio que dan a los temas que trabajamos desde la academia para contribuir al debate público. ¡Feliz Día del Periodista!

Dra. Tamara Vázquez – Secretaria de Salud- “MUY FELIZ DÏA!!! y Gracias a los periodistas de Cadena Nueve por acompañarnos siempre!”

Luis Valinoti: ‘Muy Feliz Día Gustavo’, en alusión al creador del Grupo Cadena Nueve.

Paula D’Elía- Ex-concejal PRO- Feliz Día Gustavo, ‘gracias por todo, siempre, una creación genial, es la que propone CN en la manera de informar’.

Por su parte, el Director del Grupo Cadena Nueve recibió mensajes de ex-compañeros de trabajo de CABA y ello a titulo personal: Daniel López Luis Otero, Antonio Fernández Llorente, Ricardo Zabala, entre otros… Muchas gracias!

A todos muchas gracias por los saludos ya que han entendido que el periodismo ‘Es lo más apasionado que solamente se hace vestido’ (Gustavo Tinetti).