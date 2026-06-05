Fin de semana con nieblas, lloviznas y lluvias en la Provincia de Buenos Aires

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La Provincia de Buenos Aires atravesará un fin de semana con condiciones de tiempo inestable, abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad, especialmente durante la jornada del domingo.

Sábado 6

Desde la madrugada se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla en gran parte del territorio bonaerense. Estas condiciones persistirán al menos hasta las 10 de la mañana, aunque en algunos sectores podrían extenderse durante varias horas más, reduciendo significativamente la visibilidad.

Durante el resto del día predominará el cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas aisladas en distintos puntos de la provincia. En tanto, sobre el oeste y sudoeste bonaerense, correspondientes a las zonas DC 6 y 11, se esperan lluvias y chaparrones a partir de la tarde. Sin embargo, no se prevén acumulados de precipitación de relevancia.

Domingo 7

La inestabilidad se intensificará durante el domingo, con probabilidad de lluvias y chaparrones desde las primeras horas de la mañana en gran parte de la provincia.

Las condiciones más activas se concentrarán sobre la franja norte bonaerense, abarcando las zonas DC 3, 4, 8, 10 y 11, donde las lluvias podrían presentarse de manera más generalizada. Además, de forma localizada, no se descarta el desarrollo de algunas tormentas.

No obstante, la probabilidad de fenómenos meteorológicos intensos continúa siendo muy baja al momento.

En cuanto a los acumulados de precipitación, sobre el norte provincial se estiman valores entre 15 y 45 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de manera puntual. En el resto de la Provincia de Buenos Aires no se esperan acumulados significativos.