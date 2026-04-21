En Facundo Quiroga cayeron 155 mm, el drenaje no dio abasto y sigue las precipitaciones

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La localidad de Facundo Quiroga atraviesa horas complejas luego de una persistencia lluvia este lunes que dejó 155 milímetros en pocas horas, generando anegamientos en distintos sectores urbanos y obligando a desplegar un operativo de emergencia para drenar el agua acumulada. La precipiatción sigue este martes, aunque menos intensa.

El delegado municipal, Juan Carlos Silva, confirmó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, que la situación fue “atípica” por el volumen de precipitaciones. “La cantidad de agua que cayó fue muchísima. Tuvimos tres cuadras inundadas en el acceso, cerca del club, y la peor parte se la llevó la zona de Avellaneda, donde el agua no pudo escurrir con la velocidad habitual”, explicó en diálogo radial.

Según detalló, varias calles quedaron bajo agua y se registraron ingresos en viviendas. “La situación se puso muy difícil. Había casas con agua adentro y vecinos afectados. Si bien teníamos las alcantarillas limpias, el sistema de drenaje no dio abasto”, señaló.

Uno de los puntos más críticos fue el ingreso a la localidad desde la Ruta 50, a la altura del Club Atlético Quiroga, donde el agua llegó a cubrir varias cuadras. Con el correr de las horas, y gracias al funcionamiento de bombas hidráulicas, el nivel descendió notablemente. “Hoy tenemos apenas unos 30 o 35 metros comprometidos en el acceso. Ayer eran tres cuadras completas”, indicó Silva.

En la zona de Avellaneda, sobre la Avda. Dorrego, donde inicialmente había hasta seis cuadras afectadas, la situación también mejoró. “Queda solo un sector puntual con acumulación. El resto ya drenó hacia las alcantarillas”, precisó.

Las tareas de bombeo continúan, especialmente en áreas cercanas al ferrocarril y calles de tierra, donde el escurrimiento es más lento. Desde el municipio estiman que, si las condiciones climáticas acompañan, gran parte del pueblo podría quedar normalizado en las próximas horas.

Sin embargo, la lluvia persiste y la alerta meteorológica vigente generan incertidumbre. “Salí a recorrer a las cinco de la mañana y seguía lloviendo. Ahora paró, pero necesitamos que el clima mejore para terminar de drenar”, advirtió el delegado.

El impacto también alcanzó al ámbito educativo. Se confirmó la suspensión de clases en el jardín de infantes debido al ingreso de agua por el sistema cloacal. “Hubo desbordes en sanitarios y se requiere desinfección. Es un problema que también afectó a varias viviendas”, explicó.

Silva remarcó que el acumulado de precipitaciones de las últimas semanas agrava el panorama. “Hace 15 días ya habíamos tenido lluvias de entre 90 y 100 milímetros. Las napas están altas y eso complica el drenaje”, sostuvo.

A pesar del escenario, destacó que los canales de contención externos estaban en buenas condiciones, lo que permitió acelerar el trabajo de las bombas. De cara al futuro, el municipio analizará medidas para mitigar este tipo de eventos. “Tenemos que evaluar qué soluciones implementar si se repite una situación así. Fue un volumen de agua extraordinario”, concluyó.