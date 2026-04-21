Escuela para Padres: El juego como esencial en el aprendizaje, en la crianza y educación

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En el programa “Despertate”, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, se desarrolló una edición del espacio “Escuela para Padres”, como todos los martes a las 9 de la mañana, donde la licenciada Sofía Guaragna abordó un eje central en la crianza y la educación: la importancia del juego como motor de aprendizaje.

Durante la charla con el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, la Psicóloga retomó conceptos del pediatra y psicoanalista inglés Donald Winnicott, quien planteó que el juego constituye una “zona segura” para el desarrollo infantil. En ese espacio intermedio —entre la realidad y la imaginación— los niños pueden explorar, crear y aprender de manera natural, sintiéndose contenidos y estimulados.

Uno de los puntos centrales fue la idea de la “madre suficientemente buena”, entendida como aquella que logra un equilibrio entre atender las necesidades del niño y permitirle atravesar pequeñas frustraciones. Según explicó la especialista, ni el exceso de atención ni la falta de ella favorecen el desarrollo: “Si resolvemos todo, el niño no crece; si no resolvemos nada, se frustra. El desafío está en encontrar el punto medio”.

En ese sentido, también remarcó la importancia de recuperar el valor del tiempo y la espera en una sociedad marcada por la inmediatez. “Si un niño no aprende a esperar, le costará aprender cualquier proceso”, afirmó, al tiempo que cuestionó el uso excesivo de pantallas en edades tempranas, señalando que puede afectar el desarrollo de habilidades fundamentales como la atención y la tolerancia a la frustración.

El juego, sostuvo, no solo favorece el aprendizaje sino también el vínculo entre adultos y niños. Desde situaciones cotidianas —como una comida familiar o una salida— hasta el ámbito escolar, incorporar dinámicas lúdicas puede transformar la experiencia educativa. “Aprender jugando no solo es más efectivo, sino también más significativo”, explicó, ejemplificando con prácticas pedagógicas que integran movimiento, participación y creatividad.

Asimismo, Sofía Guaragna hizo hincapié en el concepto de “holding” o sostenimiento, que implica generar un entorno afectivo donde el niño se sienta reconocido, escuchado y acompañado. En ese marco, destacó la importancia de que adultos y docentes se muestren humanos, con errores y emociones, para construir vínculos genuinos.

Otro aspecto relevante fue la necesidad de repensar los modelos educativos y de crianza excesivamente rígidos o centrados únicamente en el rendimiento. “Los chicos no son una nota ni una conducta. Son sujetos en desarrollo que necesitan jugar, moverse y expresarse”, afirmó.

Finalmente, la especialista invitó a reflexionar sobre el lugar del juego también en la vida adulta: “Si perdemos la capacidad de jugar, perdemos una herramienta esencial para el bienestar emocional”. En un contexto social atravesado por el estrés y la falta de tiempo, recuperar espacios de disfrute compartido aparece como un desafío clave para las familias.

El ciclo “Escuela para Padres” se emite todos los martes a las 9 en “Despertate”, y continuará abordando distintas temáticas vinculadas a la crianza y el desarrollo infantil, promoviendo el intercambio y la reflexión en la comunidad. Todos los que tenga inquietudes pueden sugerirarlas al whatsapp 2317 407333.