El básquet femenino del Club Atlético brilló en Rojas con dos victorias destacadas

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Este último domingo, el básquet femenino del Club Atlético viajó a Rojas para disputar la tercera fecha del Torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol, que reúne a doce equipos de distintas ciudades de la región: Junín, Bragado, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Lincoln, Rojas, Salto y nuestra ciudad.

El equipo se destacó especialmente en las categorías Infantiles y Cadetes. En Infantiles, las dirigidas por [nombre del entrenador si se conoce] se impusieron por 55 a 41 frente al Club Sportivo, mostrando superioridad desde el primer cuarto, que finalizaron 20 a 12. Isabella Fernández Rivas fue la figura del encuentro con 34 puntos, mientras que el resto del equipo estuvo conformado por F. Merico, J. Crespo, S. Verzero, K. Puntieri (4), M. Cantero (4), J. Toledo (4), M. Baltuzzi, C. Maldonado, M. Iriarte (2), F. Gómez y D. Tinetti. Con este resultado, el equipo lidera las posiciones, seguido por Los Indios (Junín) y Sportivo (Rojas).

Por su parte, en la categoría Cadetes, el partido comenzó parejo, pero en el segundo cuarto las visitantes lograron una ventaja decisiva de 20 a 4, manteniéndola hasta el final y ganando 54 a 34. Tras tres fechas, ambos equipos se ubican en el quinto puesto de sus respectivas tablas.

El torneo también incluyó partidos de Juveniles y Minibásquet. La categoría Juveniles de Sportivo, líder de la competencia, se impuso con claridad en su partido, mientras que el Minibásquet tuvo un carácter promocional.

Estas victorias reflejan el crecimiento y la consolidación del básquet femenino del Club Atlético, que sigue demostrando un nivel competitivo destacado en la región.