Capacitan a aplicadores de fitosanitarios en Nueve de Julio para fomentar buenas prácticas agrícolas

En la mañana de este martes 21 de abril, el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio fue escenario del curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios, una instancia clave para quienes necesitan obtener o renovar el carnet habilitante provincial.

La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción, y organizada junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Sociedad Rural local, el INTA y CASAFE.

La actividad, gratuita y con cupos limitados, reunió a numerosos participantes interesados en actualizar y certificar sus conocimientos. Durante la jornada, se abordaron diferentes ejes vinculados a la actividad, entre ellos tecnologías de aplicación, buenas prácticas agrícolas, gestión responsable de envases vacíos de fitosanitarios y la normativa vigente en el marco de la Ley Provincial de Agroquímicos 10.699/88, incluyendo la receta agronómica obligatoria.

Esta capacitación se enmarca en las acciones destinadas a fortalecer las buenas prácticas en el sector agropecuario, promoviendo un uso responsable de los productos fitosanitarios y poniendo el foco en la protección del ambiente y la salud de la población.