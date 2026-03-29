Atlético brilló en su debut al vencer a Quilmes de Mercedes en juveniles

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Este sábado, el Club Atlético de 25 de Mayo vivió una jornada especial: el debut de su equipo de juveniles en el Torneo Apertura de la Asociación de Chivilcoy. La visita de Quilmes, una institución con historia en la ciudad de Mercedes, prometía un desafío importante para los locales.

El encuentro comenzó complicado para Atlético, que mostró una defensa vulnerable y permitió que Quilmes cerrara el primer cuarto al frente por 19 a 9. Sin embargo, en el descanso, el técnico Juan P. Merico realizó ajustes estratégicos que cambiaron el rumbo del partido. A partir del segundo cuarto, Atlético mejoró notablemente tanto en defensa como en ataque, ejecutando contragolpes rápidos y efectivos que le permitieron ganar los tres períodos restantes con claridad.

El resultado final fue un meritorio triunfo de 60 a 44. El equipo formó con: L. Molinari; A. Santillán 5; O. Molle 24; L. Dellarupe 15; F. Bartolomé 2; S. López; S. Arcucci 6; V. Rossi 8; A. Rodari; D. Rusillo; J. P. Belloni; I. Lafulla. Director Técnico: Juan P. Merico; Preparador Físico: Andrés Pastori.

En la categoría Cadetes, Quilmes también tomó ventaja al inicio, y aunque Atlético logró emparejar el juego, los visitantes se llevaron la victoria por 58 a 48. Las demás categorías, de carácter formativo y mixto, mostraron una clara mejora en el rendimiento de los jugadores de Atlético, aunque la mayor experiencia de los equipos visitantes se hizo evidente.

El desempeño de los juveniles deja buenas sensaciones para lo que resta del torneo y refuerza el trabajo de formación que viene desarrollando el club local, consolidando el proyecto de crecimiento del basquetbol en 25 de Mayo.